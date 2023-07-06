В Восточном Казахстане локализовали пожар в лесу на третьи сутки
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Пожарные Восточно-Казахстанской области пытаются отвоевать лес в горах у огненной стихии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Третьи сутки в ВКО тушат пожар на территории Асубулакского лесного хозяйства Уланского района.
Пожар начался 3 июля. Сегодня, 6 июля, в 15:10, спасатели смогли его локализовать.
Огнем охвачена предварительно площадь в 20 га.
Неоценимую помощь в борьбе со стихией оказала авиация.
Привлечены вертолеты МИ-8 АО «Казавиаспас», МИ-171 министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО. Всего совершено 125 сбросов воды.
В ликвидации пожара задействовано более 250 человек, 34 единицы техники, 5 вертолетов.