В Восточном Казахстане в квазигосударственных структурах выявили коррупционные риски

Большие деньги – большие риски

Информацией поделились в региональной Антикоррупционной службе. Как рассказал руководитель управления превенции Архат Бейсембаев, в этом году был проведен анализ деятельности АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс». Эта квазигосударственная структура занимается сразу девятью разными направления­ми, и в трех ведущих видах сотрудники управления выявили коррупционные риски высокой степени. Речь идет о деятельности стабфонда, строительстве жилья и реализации квартир, а также инвестпроектах.

– Высокий уровень коррупциогенности установлен также в процедуре приема на работу в СПК, – пояснили в управлении. – Здесь нет четких критериев для кандидатов на вакантные должности, нарушен принцип конкуренции, резюме не регистрируются. Во внутренних нормативных документах отсутствует понятие «конфликт интересов». Кадровая политика в социально-предпринимательской корпорации «Ертіс» непрозрачная.

К слову, на хитрости с законом в деятельности СПК обратили внимание и антимонопольщики. Как выяснили специалисты, СПК подавала заявки в местные исполнительные органы на получение участков якобы под инвестпроекты, хотя проекты такими не являлись. Более того, корпорация занималась совместным бизнесом с частными предприятиями в таких отраслях, которые стопроцентно являются конкурентной средой. При этом о прозрачности при выборе бизнес-партнеров не было и речи. Как отметили в антимонопольном департаменте, отдельные предприниматели оказывались, по сути, в привилегированном положении – вплотную к бюджетным деньгам. Такая политика противоречит курсу государства на усиление конкуренции и расширение рынка.

По всем выявленным нарушениям в адрес СПК внесены уведомления.

В поле зрения Антикора также попал областной филиал «Қазақстан темір жолы». В управлении превенции выяснили, что зачастую действия должностных лиц усложняют процессы оказания услуг, увеличивают бумажную волокиту.

– Уровень цифровизации услуг недостаточный, – дал комментарий руководитель управления. – Предпринимателям приходится решать вопросы по-старому, через живое общение с сотрудниками дороги. Через оформление бумажных заявок. Это отнимает время и приводит к коррупционным рискам. По ҚТЖ только за последние пять лет зарегистрировано 136 уголовных дел по фактам коррупции, приговоры вынесены 52 должностным лицам.

У бизнеса, действительно, накопилось немало претензий к железнодорожникам. В аграрном ТОО «Астана Бизнес», например, заявили о регулярных труднос­тях со стороны ҚТЖ при перевозке зерна или сельхозтехники. Периодически нет товарных вагонов. По словам менеджера ТОО Максата Слямова, если еще не так давно на станции «Өскемен-1» было девять локомотивов, то сегодня –всего пять.

– В стране два вагонострои­тельных завода, непонятно, почему не хватает вагонов, – высказал возмущение аграрий. – Если проблему не решить, предприниматели перейдут на перевозку грузов автотранспортом. Это более высокие накладные расходы и, значит, рост цен на продукты.

Как заключили в Антикоре, перед филиалом железнодорожной компании стоит задача оказания услуг надлежащего уровня. Для этого нужно избавиться от устаревших порядков, создающих коррупционные риски.