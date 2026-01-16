В Южной Корее вынесли приговор экс-президенту Юн Сок Ёлю

В мире
70
Айман Аманжолова
корреспондент

Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюремного заключения по делу о препятствовании правосудию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Центральный районный суд Сеула признал Юна виновным в препятствовании исполнению властями ордера на арест, выданного в связи с объявлением им военного положения в декабре 2024 года», — говорится в материале агентства Reuters.

Указывается, что его также признали виновным в подделке официальных документов и несоблюдении надлежащей правовой процедуры перед объявлением военного положения.

В издании добавили, что адвокат экс-президента планирует обжаловать решение о воспрепятствовании правосудию.

Ранее, 13 января, агентство Yonhap сообщило, что прокуратура запросила для Юн Сок Ёля смертную казнь. По данным издания, слушание по делу президента состоялось в Центральном районном суде Сеула в районе Сочхогу.

В конце декабря прокуратура Южной Кореи подала запрос о лишении свободы на 10 лет для бывшего президента страны.

Юн Сок Ёля арестовали 15 января 2025 года по делу о коррупции, что стало беспрецедентным случаем, когда следственные органы производили задержание лица, управлявшего государством. Позже президент был взят под стражу, это вызвало недовольство у его сторонников, которые устроили погромы в стране. 15 июля стало известно, что Юн Сок Ёль был арестован повторно, так как у суда также возникло опасение, что он может уничтожить улики.

Отмечалось, что летом того же года около 11 тыс. граждан Южной Кореи подали судебные иски с требованием денежных компенсаций от Юн Сок Ёля и его жены Ким Гон Хи за попытку введения военного положения. Согласно искам, введение Юн Сок Ёлем военного положения в декабре 2024 года — умышленное преступление против прав человека.

 

#суд #приговор #Южная Корея #экс-президент

