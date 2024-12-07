Президент Южной Кореи извинился за военное положение

Юн Сок Ёль извинился перед гражданами за введение военного положения и пообещал не повторять его. Глава правящей партии назвал отставку Юна неизбежной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Kim Soo-hyeon/REUTERS

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед гражданами страны за введение военного положения и заявил, что правящая партия определит его будущее.

«Я искренне извиняюсь перед гражданами, которые были очень потрясены. Я предоставлю нашей партии возможность стабилизировать политическую ситуацию, включая вопрос о моем сроке пребывания на посту», - заявил Юн в телеобращении в субботу, 7 декабря.

Вскоре после заявления Юна глава правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун назвал отставку президента неизбежной.

«Нормальное исполнение обязанностей президента в сложившихся обстоятельствах невозможно», - пояснил он.

В обращении к гражданам Юн Сок Ёль также пообещал, что не введет военное положение повторно.

«Позвольте мне четко заявить: второго военного положения никогда не будет», - заявил он.

17 декабря в парламенте Южной Кореи должно состояться голосование по вопросу импичмента президенту. Для принятия решения об отстранении Юна с поста главы государства оппозиции потребуется поддержка правящей партии.