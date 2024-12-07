Президент Южной Кореи извинился за военное положение

Юн Сок Ёль извинился перед гражданами за введение военного положения и пообещал не повторять его. Глава правящей партии назвал отставку Юна неизбежной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед гражданами страны за введение военного положения и заявил, что правящая партия определит его будущее.
«Я искренне извиняюсь перед гражданами, которые были очень потрясены. Я предоставлю нашей партии возможность стабилизировать политическую ситуацию, включая вопрос о моем сроке пребывания на посту», - заявил Юн в телеобращении в субботу, 7 декабря.
Вскоре после заявления Юна глава правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун назвал отставку президента неизбежной.
«Нормальное исполнение обязанностей президента в сложившихся обстоятельствах невозможно», - пояснил он.
В обращении к гражданам Юн Сок Ёль также пообещал, что не введет военное положение повторно.
«Позвольте мне четко заявить: второго военного положения никогда не будет», - заявил он.
17 декабря в парламенте Южной Кореи должно состояться голосование по вопросу импичмента президенту. Для принятия решения об отстранении Юна с поста главы государства оппозиции потребуется поддержка правящей партии.