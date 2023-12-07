В Западно-Казахстанской области, предположительно от скарлатины, умер ребенок

Шесть случаев заболевания установлено в Таскалинском районе, сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. Это пять детей из детского сада «Балдырган» и один заболевший – из очага скарлатины, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Предполагается, что болезнь стала причиной смерти одного ребенка. Проведено патологоанатомическое вскрытие. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения дополнительных исследований.

Два пациента получают стационарное лечение вТаскалинской районной больнице, два – находятся на стационарном лечении в областной инфекционной больнице, один заболевший снят с карантина. У трех госпитализированных детей состояние средней степени тяжести, один ребенок – в тяжелом состоянии.

Дошкольное учреждение закрыто на карантин.