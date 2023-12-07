В Западно-Казахстанской области, предположительно от скарлатины, умер ребенок

Шесть случаев заболевания установлено в Таскалинском районе, сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. Это пять детей из детского сада «Балдырган» и один заболевший – из очага скарлатины, передает корреспондент Kazpravda.kz
Предполагается, что болезнь стала причиной смерти одного ребенка. Проведено патологоанатомическое вскрытие. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения дополнительных исследований.
Два пациента получают стационарное лечение вТаскалинской районной больнице, два – находятся на стационарном лечении в областной инфекционной больнице, один заболевший снят с карантина. У трех госпитализированных детей состояние средней степени тяжести, один ребенок – в тяжелом состоянии.
Дошкольное учреждение закрыто на карантин.