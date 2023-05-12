В защиту права на авторство

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Лаура Тусупбекова

Сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева одобрили закон о защите авторских прав на пространстве СНГ и озвучили свои депутатские запросы.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

В ходе заседания сенаторы рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Нормы документа нацелены на урегулирование соответствующих вопросов, в том числе и на интернет-ресурсах.

Одна из основных целей принятия документа – углубление сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав, а также обмен опытом и результатами научных исследований в этом направлении. Ожидается, что закон также поспособствует расширению торгово-экономических и культурных связей между государствами – участниками СНГ.

Также в ходе заседания палаты сенаторы озвучили и свои депутатские запросы. Так, депутат Закиржан Кузиев указал на несогласованность госорганов по внедрению водосберегающих технологий, что в свою очередь препятствует развитию системы сельхозорошения. Сенатор напомнил, что площадь регулярно орошаемых земель составляет 1 758 тыс. га. Около 85% орошаемых земель в республике расположены в южных регионах страны, которые в большей степени зависят от притока воды через трансграничные реки.

– На практике всего около 30% земель обеспечиваются необходимым объемом воды, когда это реально нужно для фермера, что в свою очередь сказывается на продуктивности орошаемых земель. По данным Всемирного банка, в Казахстане продуктивность воды одного кубического метра в сельском хозяйстве составляет около 9 долларов, тогда как в США и Японии 54 доллара. Это колоссальная разница. В этой связи возникает вопрос: может, нам не стоит гнаться за цифрами об увеличении орошаемых гектаров, а обеспечить гарантированной водой уже имеющиеся земли, которые не подвязаны к трансграничным притокам? – обозначил проблему депутат.

Он также констатировал, что сегодня на устаревших оросительных сетях теряется более 60% подаваемой воды.

– По данным Министерства сельского хозяйства, заявок на субсидии под оборудование для современных водосберегающих технологий крайне мало. Основная проблема заключается в том, что отсутствует инфраструктура по доставке воды для фермеров на их участки. Как фермер может переходить к водосберегающим технологиям, если нет гарантированной поливной воды, когда к его участку элементарно вода не доходит? – задался вопросом сенатор Кузиев.

Он напомнил, что в рамках поручения Главы государства по вопросам орошаемых земель Министерство экологии и природных ресурсов инициировало разработку совместных с МСХ и акиматами «дорожных карт» по внедрению водосберегающих технологий по всем областям.

– Однако данные «дорожные карты» до сих пор не разработаны. У нас как в басне «Лебедь, рак и щука»: у МСХ – свое видение, у Министерства экологии – иное, а у акиматов – другое понимание решения проблемы. При этом при подготовке проектно-сметной документации необходимо просчитать целесообразность использования бетонных открытых лотков, которые за несколько лет рассыпаются и приходят в негодность, а у современных полиэтиленовых труб срок эксплуатации более 30 лет, – констатировал Кузиев.

Сенатор считает необходимым разработать программу по восстановлению и строительству новых ирригационных сетей с полным закрытым закольцованным циклом, обеспечивающих гарантированной водой поливные земли путем подведения воды по трубам или бетонным каналам до каждого участка с установкой приборов учета воды. Разработать и утвердить «дорожные карты» по внедрению водосберегающих технологий по всем областям с определением площадей, а также провести ревизию всех ирригационных каналов и водохранилищ по итогам которой вернуть в государственную собственность бесхозные каналы и водоемы.

– Своевременное решение указанных проблем в совокупности должно обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли, ориентированной на обеспечение продовольственной безопасности и решение социально-экономических проблем страны, – считает депутат.

#казахстан #Сенат #СНГ #защита #авторское право #РК #право

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