В «зеленой» зоне

По словам министра, на сегодня во всех регионах развернуто 778 прививочных пунктов, из которых 166 уже задействовано для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Обучено более 9 тысяч медработников.

– Все медучреждения, на базе которых в республике проводится прививочная кампания, оснащены необходимым оборудованием для обеспечения холодовой цепи. Первыми вакцинацию получают медицинские работники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи. Далее будут подключены педагоги, сотрудники силовых структур с дальнейшим расширением контингента по мере увеличения объемов вакцины, – поделился спикер.

Между тем, как отметил министр, защитный эффект от вакцинации начинает проявляться через 12–14 дней после введения первой дозы, но для обеспечения полной защиты требуется две инъекции, которые рекомендуется вводить с интервалом в 21 день. Вакцина вызывает иммунный ответ организма в течение 1,5 месяцев после полного курса вакцинации. На протяжении этого времени привитым необходимо продолжать соблюдение мер профилактики.

Что касается выпуска российской вакцины «Спутник V» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, первая партия в объеме 90 тыс. доз будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора и далее в регионы уже к концу февраля. В последую­щем объем производства будет доведен до 2 млн доз. Кроме того, в стране предполагается запуск вакцины «КазКОВИД-ин» отечественного производства, на первом этапе – в объеме около 2 млн доз.

По данным ведомства, поступает много вопросов о вакцинации лиц старше 65 лет. В связи с этим Министерством будет дополнительно рассмотрен вопрос включения данной категории в план прививочной кампании с учетом имеющихся рисков, в числе которых наличие хронических заболеваний, аллергических реакций и иных противопоказаний. Однако это станет возможным по мере поступления дополнительных объемов вакцины.

– Ограничение применения вакцины связано с недостаточностью научных данных по возрастной группе старше 65 лет, а также необходимостью привить в первую очередь граждан, относящихся к группам высокого риска, – отметил глава Минздрава.

На текущий момент в 80 странах мира уже привито более 130 млн человек: в США – более 41 млн человек, в Китае – 31 млн, в Англии – 12 млн, в Индии и Израиле – порядка 5 млн человек. Благодаря вакцинации за последние 30 лет в мире отмечается снижение заболеваемости эпидемическим паротитом более чем в 870 раз, вирусным гепатитом В – в 150 раз, коклюшем – в 7,3 раза. В наши дни забыты такие заболевания, как полиомиелит, дифтерия, столбняк и другие вакциноуправляемые инфекции.

– Среди населения бытует мнение, что лучше переболеть коронавирусной инфекцией, чем вакцинироваться. Однако хочу напомнить, что это приводит к постковидным осложнениям, которые влияют на иммунную систему, обострениям хронических заболеваний. Кроме того, нарушаются функции жизненно важных органов, таких как легкие, печень, сердце. COVID-19 не проходит бесследно, восстановительный период очень долгий и непростой, – предупредил министр здравоохранения.

Алексей Цой проинформировал участников брифинга и о запущенном у нас в стране в пилотном режиме мобильном приложении «Ashyq», в котором добровольно участвуют 40 объектов бизнеса, среди которых фитнес-центры, спа-центры, бассейны, бани, кинотеатры. Пока проектом охвачены города Нур-Султан, Алматы и Караганда.

– С начала пандемии коронавирусной инфекции бизнес во всем мире вынужден работать со значительными ограничения­ми, что наносит существенный урон доходу предпринимательской деятельности. Мобильное приложение «Ashyq» позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой МЗ РК определить статус посетителя: является ли он на данный ­момент носителем вируса или нет? А также указывает на готовность объектов к приему посетителей в соответствии с санитарными требованиями, – поделился спикер.

Министр отметил, что QR-код присваивается только субъектам бизнеса, посетителю необходимо лишь скачать мобильное приложение на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона и просканировать QR-код заведения для предъявления его при входе в него. «Зеленый» статус будет означать, что посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19; «синий» статус – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный; «красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

– Разбивка по цветам не призвана отслеживать жизнь людей, как это обсуждается сегодня в со­циальных сетях, и является лишь индикатором наличия коронавируса у человека или контакта с инфицированным COVID-19, по причине которого обязан находиться на карантине, – объяснил Алексей Цой. – Мобильное приложение «Аshyq» является добровольным и направлено на создание безопасной среды и защиту посетителей от риска заражения и распространения вируса. Бизнесу он дает возможность продолжать свою деятельность в период карантинных мер.