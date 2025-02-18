В Жанакорганском районе открылся центр «Руханият»

– Нынешний год богат на знаковые даты в истории Кызылорды, – отметил он. – Сто лет назад состоялся перенос столицы Казахстана из Оренбурга в Ак-Мечеть. На V Всеказахстанском съез­де Советов было определено исторически точное название народа – қазақ и принято решение о переименовании Киргизской АССР в Казахскую Автономную Социа­листическую Советскую Республику. На том же съезде город переименовали в Кзыл-Орду. Так на земле Сыра сформировалось и укрепилось первое правительство страны, институты управления. Были открыты образовательные, культурные, художественные учреждения. В этом году мы отметим 70-летие со дня основания Казахского академического музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова.

Напомним, недавно центры «Руханият» были открыты в Шиелийском, Кармакшинском и Жалагашском районах. В многофункциональном учреж­дении Жанакорганского района расположились архив, библиотека, историко-краеведчес­кий музей, Молодежный ресурсный центр, филиал АНК, ветеранский, женский и общественный советы, Дворец бракосочетания. Строительство двухэтаж­ного здания общей площадью 1 816 кв. м обошлось в 1,6 млрд тенге.

Весной прошлого года в закладке фундамента цент­ра участвовали депутаты Мажилиса Парламента Мархабат Жайымбетов, Мурат Абенов и Мурат Ергешбаев. Теперь они вмес­те с депутатами Сената Парламента Наурызбаем Байкадамовым, Русланом Рустемовым и генеральным директором ТРК «Айғақ», депутатом Туркестанского областного маслихата Дулатбеком Абишом приняли участие в торжественной церемонии открытия центра.

– Во всех районах Приаралья центры «Руханият» объединяют под своими сводами ряд духовных, культурных, общественных организаций, – говорил Мурат Ергешбаев. – Здесь созданы идеальные условия для совместной работы ветеранов и молодежи. Главное, что в центре будут формироваться основы духовной культуры подрастающего поколения, широко пропагандироваться национальные ценности и традиции, история края.

Глава Молодежного ресурсного цент­ра Жанакорганского района Наурызбай Орынбасаров подчеркнул, что переезд в новый центр – долгожданное радостное событие.

– Среди новоселов есть и представители старшего поколения, с которыми мы будем активно запускать совместные инициативы. В одном месте разместились культурно-исторические центры, ветеранские объединения, учреждения, укрепляющие ценности семьи и общества, пропагандирующие межэтническое единство и согласие.