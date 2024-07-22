В ЗКО завершают капремонт двух республиканских дорог

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Западно-Казахстанской области подходит к завершению капитальный ремонт двух автодорог республиканского значения Казталовка - Жанибек - граница РФ (142 км) и Унеге - Бисен - Сайхин (103 км) общей протяженностью 245 километров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта

Фото: Министерство транспорта

На первом объекте специалисты полностью завершили асфальтные работы, на втором осталось отстроить последние 10 километров. Об этом рассказал министр транспорта Марат Карабаев в рамках рабочей поездки в ЗКО. Асфальтные работы завершены на всем протяжении дороги Казталовка - Жанибек - граница РФ.

Специалисты обновили дорожное полотно на 142 километрах дороги. Сейчас дорожники приступили к финальной стадии капремонта - обустройству дороги. Так, ведется работа по установке освещения вдоль населенных пунктов и необходимых дорожных знаков. Для комфорта пользователей республиканской дороги предусмотрено пять новых площадок отдыха с благоустроенными санитарно-гигиеническими узлами.

Данная дорога соединяет областной центр с Казталовским, Жанибекским и Бокейординским районами и обеспечивает выход на РФ. Что касается автодороги Унеге - Бисен - Сайхин здесь подрядная организация достраивает последние 10 километров дороги.

В течение месяца специалисты приступят к работам по обустройству. В рамках капитального ремонта на дорожном объекте установят новое освещение и дорожные знаки, также нанесут разметку. Кроме того, дорожники начали средний ремонт единственной дороги к резиденции Жангир Хана (Р-56 «Подъезд к селу Хан Ордасы»). Этот участок находится между автомагистралью республиканского значения Р-51 «Унеге – Бисен – Сайхин – граница РФ» и селом Хан Ордасы в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

На объектах работает 500 человек и 370 единиц техники. После сдачи объектов в эксплуатацию ожидается, что интенсивность на дорогах возрастет в разы. Все работы завершатся до конца текущего года.

#ЗКО #дороги #ремонт

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