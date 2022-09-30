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Вакантная клетка для красного петуха
Николай Веревочкин

В наших местах обитают две зловредные птицы, склонные к терроризму. Одну зовут Красный Петух, другую – Петух Жареный.

Эти петушки неоднократно уличены в преступном сговоре. Первым прилетает Красный Петух, палит все до фундамента, до корней. А следом является Петух Жареный с подлой целью клюнуть несчастного погорельца в известное место, традиционно отвечающее за ошибки головы. Злорадствует, мерзавец.

Отчего такая очередность, почему не наоборот? Ну, прилети ты первым, клюнь как следует куда надо, предупреди беспечного хозяина о скором появлении злодея.

Нет, скверный характер у Жареного Петуха, одна у него радость: поглумиться над чужой бедой. Вот и чешут затылки и прочие части фигуры клюнутые погорельцы, уж который век повторяя бессмертную фразу: «Ведь поди же! Кажинный раз на ефтом самом месте».

А случись, злодеи-таки поменяются очередностью. Что-нибудь изменится? Как говорит моя жена по поводу моих обещаний отказаться от некоторых вредных привычек, сильно в этом сомневаюсь.

Действительно, каждый год перед наступлением засушливого сезона не Жареный Петух, а сами огнеборцы напоминают о правилах пожарной безопаснос­ти: не разжигайте костры, не бросайте куда попало окурки, опашите, что надо опахать. Короче, посадите Красного Петуха в клетку и спите спокойно.

И что? Клюют нас в темечко, клюют. Да пусть хоть заклюются. Экономили, экономим и будем экономить на катастрофах. Чего бы нам это ни стоило. Еще неизвестно: сгорит, не сгорит. Опашешь лес, а вместо засухи – бац! – и наводнение. Построишь ковчег, а вместо потопа – бац! – и великая сушь. И как ты будешь выглядеть со своим ковчегом на такыре? Дурак дураком.

Лучше по вековой традиции надеяться на Авось. Есть такое языческое божество. Как говорит мой приятель, пробуя немытые фрукты: «Авось пронесет».
И, действительно, всякий раз проносит. И сильно проносит.

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