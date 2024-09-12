День казахского кино отмечается сегодня в РК

Эту дату отмечают с 2005 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 12 сентября, казахстанские кинематографисты принимают поздравления с Днем казахского кино, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, в 1941 году в этот день была создана киностудия художественных фильмов «Алма-Ата», известная как киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

В 2005 году Бауыржан Ногербек, ставший главой Союза кинематографистов Казахстана, предложил утвердить 12 сентября «Днем казахского кино». С тех пор этот праздник отмечают ежегодно.

«На сегодня отечественная киноиндустрия динамично развивается. Принятие отраслевого закона, создание Национального центра поддержки кино, признание казахских фильмов в мировых кинофорумах и получение высоких наград – все это говорит о большом потенциале отечественной кинематографии. С праздником всех кинематографистов и любителей кино», – отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что в широкий прокат вышла кинокартина «Стоп, ночь».

Кроме того, казахстанский фильм «Бауырына салу» недавно завоевал награды на кинофестивалях в Австрии и России.