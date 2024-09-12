День казахского кино отмечается сегодня в РК

Кино , Культура
67
Дана Аменова
корреспондент

Эту дату отмечают с 2005 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 12 сентября, казахстанские кинематографисты принимают поздравления с Днем казахского кино, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, в 1941 году в этот день была создана киностудия художественных фильмов «Алма-Ата», известная как киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

В 2005 году Бауыржан Ногербек, ставший главой Союза кинематографистов Казахстана, предложил утвердить 12 сентября «Днем казахского кино». С тех пор этот праздник отмечают ежегодно.

«На сегодня отечественная киноиндустрия динамично развивается. Принятие отраслевого закона, создание Национального центра поддержки кино, признание казахских фильмов в мировых кинофорумах и получение высоких наград – все это говорит о большом потенциале отечественной кинематографии. С праздником всех кинематографистов и любителей кино», – отметили в министерстве. 

Ранее стало известно, что в широкий прокат вышла кинокартина «Стоп, ночь».

Кроме того, казахстанский фильм «Бауырына салу» недавно завоевал награды на кинофестивалях в Австрии и России. 

 

#праздник #фильмы #кинематографисты #День казахского кино

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
Не нужно бояться мирного атома
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Костанайцам простят неустойку
Что иностранные гости говорят об Играх кочевников
Встречи в Великой степи
В этноауле установлена специальная юрта от ЮНИСЕФ
Развитие энергетики нельзя политизировать
Условия для ведения бизнеса улучшатся
Информирование граждан и подготовка инфраструктуры
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Организация тюркских государств приняла общий алфавит
Будем дружить театрами
Танец души на холсте
Аграрным опытом поделятся Нидерланды
Что мешает малому бизнесу нести «золотые яйца»?
Мониторить эмиссии и высаживать леса
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
На энергетической безопасности экономить... опасно
Когда дадут отопление в Астане
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Выставка о творчестве Димаша Кудайбергена откроется в Астане
Педро Альмодовар получил «Золотого льва» в Венеции
Книгу о творчестве Дины Нурпеисовой презентовали в столично…
В прокат вышел киномюзикл «Стоп, ночь»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]