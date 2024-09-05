Премьеру киномюзикла «Стоп, ночь» презентовали в Астане

Музыка , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

В широкий прокат кинокартина вышла сегодня, 5 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба МКИ РК

Показ полнометражного киномюзикла «Стоп, ночь» посетили председатель комитета культуры МКИ РК Кумис Сеитова, режиссер Фархат Шарипов, продюсер Байгали Серкебаев, актеры фильма, а также деятели культуры и искусства.

Картина рассказывает историю Бейбита, молодого музыканта, который пытается найти баланс между своей мечтой и обязательствами перед семьей. События разворачиваются в Алматы, и одна из ключевых линий фильма — его отношения с Джулией, танцовщицей, влюбившейся в главного героя. Фильм раскрывает темы любви, дружбы и творчества.

В картине звучат 17 песен группы A’Studio, включая хиты «Стоп, ночь», «Солдат любви» и «Тик-так». Особым подарком для зрителей стали композиции с первого альбома группы «Алмата», исполненные на казахском языке.

Музыкальную аранжировку создал Байгали Серкебаев, основатель A’Studio и продюсер фильма.

«Первым культовым мюзиклом Казахстана стал фильм режиссера Шакена Айманова «Наш милый доктор», премьера которого состоялась в 1958 году, где главную роль исполнил мой отец Ермек Серкебаев. Композитором мюзикла стал гениальный Александр Зацепин. Его песня «Надо мной небо синее», в исполнении моего отца, стала мега-хитом и покорила сердца миллионов людей. Спустя более полувека, 5 сентября 2024 года, состоялась премьера фильма «Стоп, ночь», и я хотел бы, чтобы наша картина продолжила эстафету создания киномюзиклов в Казахстане», – отметил Байгали Серкебаев.

Режиссером фильма выступил Фархат Шарипов, известный по таким работам, как «Сказ о розовом зайце», «Тренинг личностного роста» и «18 килогерц».

В постановке музыкальных сцен приняли участие более 500 танцоров под руководством хореографов Арсена Именова из Казахстана и Сапла Намы из Великобритании.

Фильм создан при поддержке МКИ РК и государственного центра поддержки национального кино.

В прокат картина выйдет сегодня, 5 сентября.

Напомним, ранее первый казахстанский мюзикл бродвейского масштаба «Джулия» приезжал на гастроли в столицу из Алматы. Премьерные показы шоу с большим успехом прошли с 9 по 21 декабря в театре «Астана Балет». 

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