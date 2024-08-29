Казахстанский фильм завоевал награды на кинофестивалях в Австрии и России

Кино
147
Дана Аменова
корреспондент

Кинокартина «Бауырына салу» покоряет своей реалистичностью зрительскую аудиторию в разных странах

Фото: пресс-служба МКИ РК

Фильм «Бауырына салу», снятый при поддержке МКИ и Государственного центра национального кино, продолжает завоевывать признание на международной арене. Это эмоционально насыщенное произведение, созданное режиссером Асхатом Кучинчерековым, удостоено двух престижных наград в Австрии и Санкт-Петербурге, сообщает Kazpravda.kz 

На международном кинофестивале Der Neue Heimatfilm в Австрии фильм получил награду за «Лучший художественный фильм». Ежегодно фестиваль Der Neue Heimatfilm привлекает сотни профессионалов и киноманов, показывая художественные и документальные картины, посвященные темам родины и человеческой жизни.

Не менее значительным является успех на международном кинофестивале LendocFilm Festival в Санкт-Петербурге, где актёр Ерсултан Ерман был удостоен награды за «Лучшую мужскую роль».

Фестиваль проводится киностудией «Лендок» совместно с АНО «Кинокультура» при поддержке Минкультуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Участие стран ближнего зарубежья делает этот фестиваль важной платформой для культурного обмена и продвижения киноискусства.

Картина «Бауырына салу» рассказывает трогательную историю мальчика, воспитываемого бабушкой в соответствии с древней казахской традицией. После смерти бабушки ему приходится вернуться к родителям и заново выстраивать отношения с людьми, которые кажутся ему чужими.

Сценарий фильма написал сам Асхат Кучинчереков, подчеркивая, что это очень личная история, основанная на его собственном опыте.

«Я сам вырос с бабушкой, которая меня воспитала. Но главное здесь – взаимоотношения с родителями. Все дети, которые росли у бабушек, никогда не называют своих родителей «папой» и «мамой». Почему так происходит? У детей остаётся обида, что их бросили. Драматургия фильма в том, что, потеряв старую семью, герой всё-таки сможет обрести новую. Недавно фильм вышел в широкий прокат, зрители с удовольствием его поддержали», – отмечает режиссёр.

Стоит отметить, фильм ранее становился призёром других международных фестивалей. Он получил главный приз XXII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и награду в категории «Лучший дебют» на независимой кинопремии «Выбор критиков».

#награды #фильм #кинофестиваль #Бауырына салу

Популярное

Все
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Осудили карагандинца, избившего водителя скорой помощи
Наполняемость Капшагайского водохранилища позволит решить проблему нехватки поливной воды
До 25 тыс. тенге доходит цена одной тонны угля в области Жетысу
29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний
В Астане подвели итоги Олимпиады в Париже-2024
Переговоры по линии ООН
В Казахстане запретили вывозить бензин и ввозить яблоки автотранспортом
Слушающее и слышащее государство: сенаторы провели ряд встреч в регионах
Эксперты обсудили вопросы безопасности атомных электростанций
Меры по противодействию наркопреступности обсудили в Генпрокуратуре
Конференция о взаимодействии безъядерных зон прошла в Астане
Пострадавшие от паводка в Северном Казахстане получают жилье и поддержку
Пенсия или разочарование: как реформировать пенсионную систему?
В Казахстане воссоздана гидрогеологическая служба
В Париже стартовали Паралимпийские игры
Более 500 млн кубометров воды направил Кыргызстан в РК в этот поливной сезон
Состоялся праздничный урок
Чтоб куриное яйцо золотым не стало
Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Рыбалка закончилась трагедией
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Небезопасный детский сад
В Душанбе прошел концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Аферист в погонах
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
АЭС станет ключевым звеном
Токаев подписал указ о награждении шахтеров
Белый верх – темный низ?
Гидроузлы выстояли, но готовы ли они к следующему натиску стихии?
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Высокий блондин в черном ботинке: Пьеру Ришару исполняется …
Известный актер Тулепберген Байсакалов попробовал себя в ам…
Наш соотечественник кинооператор Еркинбек Птыралиев стал чл…
Чужие среди своих

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]