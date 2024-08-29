Казахстанский фильм завоевал награды на кинофестивалях в Австрии и России

Фото: пресс-служба МКИ РК

Фильм «Бауырына салу», снятый при поддержке МКИ и Государственного центра национального кино, продолжает завоевывать признание на международной арене. Это эмоционально насыщенное произведение, созданное режиссером Асхатом Кучинчерековым, удостоено двух престижных наград в Австрии и Санкт-Петербурге, сообщает Kazpravda.kz

На международном кинофестивале Der Neue Heimatfilm в Австрии фильм получил награду за «Лучший художественный фильм». Ежегодно фестиваль Der Neue Heimatfilm привлекает сотни профессионалов и киноманов, показывая художественные и документальные картины, посвященные темам родины и человеческой жизни.

Не менее значительным является успех на международном кинофестивале LendocFilm Festival в Санкт-Петербурге, где актёр Ерсултан Ерман был удостоен награды за «Лучшую мужскую роль».

Фестиваль проводится киностудией «Лендок» совместно с АНО «Кинокультура» при поддержке Минкультуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Участие стран ближнего зарубежья делает этот фестиваль важной платформой для культурного обмена и продвижения киноискусства.

Картина «Бауырына салу» рассказывает трогательную историю мальчика, воспитываемого бабушкой в соответствии с древней казахской традицией. После смерти бабушки ему приходится вернуться к родителям и заново выстраивать отношения с людьми, которые кажутся ему чужими.

Сценарий фильма написал сам Асхат Кучинчереков, подчеркивая, что это очень личная история, основанная на его собственном опыте.

«Я сам вырос с бабушкой, которая меня воспитала. Но главное здесь – взаимоотношения с родителями. Все дети, которые росли у бабушек, никогда не называют своих родителей «папой» и «мамой». Почему так происходит? У детей остаётся обида, что их бросили. Драматургия фильма в том, что, потеряв старую семью, герой всё-таки сможет обрести новую. Недавно фильм вышел в широкий прокат, зрители с удовольствием его поддержали», – отмечает режиссёр.

Стоит отметить, фильм ранее становился призёром других международных фестивалей. Он получил главный приз XXII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и награду в категории «Лучший дебют» на независимой кинопремии «Выбор критиков».