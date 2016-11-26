​Важное логистическое звено

Проект в рамках программы «Нұрлы жол» реа­лизуется национальной компанией «Қазақстан темір жолы». Комплекс в порту Курык будет обслуживать пять паромов в сутки, тем самым обеспечив обработку грузов в объеме 4 млн тонн в год. Первого вице-премьера проинформировали о завершающем этапе строительства объектов первого пускового комплекса. Здесь полностью уложены рельсошпальные решетки на подъездном железнодорожном участке от станции Ерсай протяженностью более 12 км. Завершены работы по балластировке пути щебнем. Осуществлена выемка грунта в объеме 4,3 млн кубометров. Также выполнены работы по возведению западного оградительного мола в объеме 400 тыс. тонн бутового камня. Завершено дноуглубление подходного канала и акватории порта в объеме 525 тыс. кубометров грунта. Смонтирована линия внешнего электроснабжения напряжением 10 кВ. Активно ведутся работы по строительству подъемно-переходного моста. Объекты первого пускового комплекса порта Курык будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

– Паромный комплекс в порту Курык является важным звеном транспортно-логистической системы Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он придаст мощный импульс развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана и будет способствовать реализации проекта «Новый Шелковый путь», – сказал А. Мамин.