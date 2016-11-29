​Важный фактор прогресса

Курманбек БУРМАГАНОВ, главный врач Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Кокшетау

С самого начала своей деятельности Президент Нурсултан Назарбаев нацелил наш народ на строительство сильного государства с со­циально ориентированной рыночной экономикой, и сегодня мы можем с удовлетворением констатировать, что эта задача успешно решена.

Лично меня как человека, имеющего за плечами более 35 лет медицинского стажа, 20 из которых я работал хирургом, а затем был главврачом районных больниц, конечно же, радуют успехи, достигнутые Казахстаном в сфере здравоохранения. За 25 лет уровень рождаемости вырос в нашей республике на 60%, и наша страна уверенно поднимается вверх в рейтинге наиболее благоприятных для материнства стран. Я думаю, что этот факт весьма красноречиво говорит сам за себя. Мы добились заметного увеличения продолжительности жизни казахстанцев и, что особо важно, улучшения ее качества. В центре внимания нашего государства сегодня находятся интересы человека труда, его социального самочувствия и благополучия. Особенно отрадно, что важными факторами экономического и социального прогресса в Казахстане стали здоровье нации, развитие сферы здравоохранения и формирование здорового образа жизни. Построены современные медицинские центры, больницы и поликлиники, повсеместно проводится весь спектр исследований и высокотехнологичных операций. И наглядным примером подтверждения этого может служить наш Кокшетау, где успешно функционируют современный кардиоцентр, новая поликлиника на северной окраине города.

Сегодня нами достигнуты значительные позитивные изменения показателей здоровья населения, что безоговорочно признано Всемирной организацией здравоохранения ООН. Все это произошло, как справедливо отмечают в своей декларации народные избранники в лице депутатов Парламента РК, благодаря ударному труду миллионов казахстанцев и мудрости нашего Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева.

Популярное

Все
Всю жизнь жила надеждой
Приоритеты евразийской интеграции
Западные ворота страны
Совместная борьба с контрафактом
Как сделать бизнес экологичным?
Роль социального предпринимательства
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Возрождение искусства жырау
Самое лучшее детство
Самый эффективный способ – живое общение
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
Наука откроет путь
Знали деды, знаем и мы
На скамейке
Счастливы вместе
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Каменная летопись степи
Героический путь Зияды Досбергеновой
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства
На огороде «цифра» помогает
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Интриги Первой лиги
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]