​Важный фактор прогресса

С самого начала своей деятельности Президент Нурсултан Назарбаев нацелил наш народ на строительство сильного государства с со­циально ориентированной рыночной экономикой, и сегодня мы можем с удовлетворением констатировать, что эта задача успешно решена.

Лично меня как человека, имеющего за плечами более 35 лет медицинского стажа, 20 из которых я работал хирургом, а затем был главврачом районных больниц, конечно же, радуют успехи, достигнутые Казахстаном в сфере здравоохранения. За 25 лет уровень рождаемости вырос в нашей республике на 60%, и наша страна уверенно поднимается вверх в рейтинге наиболее благоприятных для материнства стран. Я думаю, что этот факт весьма красноречиво говорит сам за себя. Мы добились заметного увеличения продолжительности жизни казахстанцев и, что особо важно, улучшения ее качества. В центре внимания нашего государства сегодня находятся интересы человека труда, его социального самочувствия и благополучия. Особенно отрадно, что важными факторами экономического и социального прогресса в Казахстане стали здоровье нации, развитие сферы здравоохранения и формирование здорового образа жизни. Построены современные медицинские центры, больницы и поликлиники, повсеместно проводится весь спектр исследований и высокотехнологичных операций. И наглядным примером подтверждения этого может служить наш Кокшетау, где успешно функционируют современный кардиоцентр, новая поликлиника на северной окраине города.

Сегодня нами достигнуты значительные позитивные изменения показателей здоровья населения, что безоговорочно признано Всемирной организацией здравоохранения ООН. Все это произошло, как справедливо отмечают в своей декларации народные избранники в лице депутатов Парламента РК, благодаря ударному труду миллионов казахстанцев и мудрости нашего Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева.