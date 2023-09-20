Ведение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников, прокомментировал КГД

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«С 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов для получивших деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций.

Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и так далее (подпункт 1 пункта 1 статьи 29 Налогового кодекса).

В 2022 году в эту статью внесли изменения, по которым КГД публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников. Данная поправка направлена на повышение уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям», – пояснили в ведомстве.

Для реализации нормы Минфин утвердил соответствующие правила. В реестре указываются наименование и идентификационный номера (БИН/ИИН) получивших деньги или иное имущество из иностранных источников.

В КГД добавили, что согласно статье 30 Налогового кодекса сведения об идентификационном номере налогоплательщика и его наименование не являются налоговой тайной.