Великий Чокан Статьи 3799 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Их презентацию провели Институт географии, Казахстанское национальное географическое общество и редакция "Золотой книги". Они провели "круглый стол", посвященный знаменитому ученому и путешественнику XIX века. Президент Национальной академии наук Мурат Журинов в своем выступлении напомнил слова Главы государства о том, что свою яркую жизнь ученый посвятил казахскому народу, который горячо любил и искренне желал видеть его образованным и процветающим. Имя Ч. Валиханова стало национальной гордостью. Его труды, подчеркнул директор Института географии Ахметкал Медеу, это действительно захватывающий, волнующий рассказ ученого, основанный на его научных исследованиях. А также на сложных и зачастую опасных путешествиях в малоизученные районы Цент­ральной Азии.



– "Промелькнувший метеор…" иллюстрирован интересными с научной точки зрения картами, чертежами, рисунками, фотографиями, большинство из которых принадлежат самому Чокану, – продолжил директор. – В 2014 году Казахстанское национальное географическое общество организовало экспедицию по маршруту Валиханова. Ее материалы вошли в следующую книгу "По караванному пути…".



Первый ученый-географ казахского народа внес огромный вклад в развитие географии не только Казахстана, но и Кыргызстана, и китайского Синьцзяня. Он также стал одним из первых исследователей Семиречья, Иссык-Куля, Джунгарии, Каш­гарии, Тянь-Шаня. Соб­рал богатую орнитологическую, энтомологическую, геологическую коллекции, составил гербарий. Принимал участие в съемке Иссык-Куля, в результате на новой карте были изменены формы и контуры его берегов. Научные результаты первых путешествий Валиханова отражены в его путевых очерках "Дневники поездки на Иссык-Куль", "Западная провинция Китайской империи и г. Кульджа", "Записки о киргизах". Здесь он проявил себя как наблюдательный, эрудированный ученый, имею­щий глубокие познания в географии и истории народов, населявших эти районы в древние времена.



Признанием выдающихся заслуг Ч. Валиханова, как подчеркивали ученые-географы, стало избрание его в 22-летнем возрасте действительным членом Русского географического общества в 1857 году. А его путешествие в Кашгар в 1858–1859 годах стало поистине научным подвигом – он впервые после венецианского путешественника Марко Поло и трагически погибшего немецкого ученого Адольфа Шлагенвейта вновь открыл для европейской науки глубинные районы Центральной Азии. Неудивительно, что материалы путешествия в Кашгарию вошли в золотой фонд отечественного востоковедения. Исследования Ч. Валиханова, по сути, положили начало серьезному изучению вклада кочевых народов в мировую культуру. Уникальные результаты исследований первого казахского географа не потеряли свою значимость и сегодня – гражданский подвиг и богатое научное наследие Чокана Валиханова продолжают служить на благо человечества.