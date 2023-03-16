Великолепная пятерка

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Юлия Миленькая

В Алматы состоялся концерт Romantic Spring, посвященный 25-летию творческой деятельности Государственного квинтета деревянных духовых инструментов.

Название творческого вечера – «Романтическая весна» – выбрано не случайно: все исполнявшиеся на сцене Государственной филармонии им. Жамбыла музыкальные сочинения принадлежат перу композиторов эпохи романтизма – Иоганнесу Брамсу, Роберту Шуману, Камилю Сен-Сансу.

Открыл концерт выпускник парижской консерватории, лауреат международных конкурсов Жан-Поль Гаспарян. Музыкант имеет весьма плотный график – все его концерты расписаны на год-два вперед.

– Обратить внимание на Жан-Поля Гаспаряна мне рекомендовал дирижер из Франции Николя Краузе – мой друг, коллега, однокурсник по обучению в музыкальной академии European Mozart Foundation. Прослушав записи европейского пианиста в YouTube, я сделал выбор в его пользу, пригласив Жан-Поля в качестве гостя на наш концерт. Он обладает высочайшим исполнительским мастерством, – говорит художественный руководитель квинтета, заслуженный деятель РК Жанат Ерманов.

Помимо французского гостя в концерте принял участие и отечественный виолончелист, лауреат международных конкурсов Федор Артамонов.

Государственный квинтет деревянных духовых инструментов – лауреат многих престижных мировых конкурсов. Коллектив гастролировал в странах Европы и Азии. В Казахстане за интересные и содержательные концерты квинтет называют Великолепной пятеркой. В его репертуаре – мировая классика и произведения казахстанских композиторов Адиля Бестыбаева, Балнур Кыдырбек, Артыка Токсанбаева, Куата Шильдебаева и многих других.

С большим удовольствием слушатель воспринимает и казахскую народную музыку в транскрипции для квинтета, сделанной Жанатом Ермановым. Художественный руководитель коллектива в год 25-летнего юбилея квинтета мечтает о мировом турне, надеясь на помощь отечественных меценатов в организации гастролей.

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