Велогонщик "Астаны" выиграл этап на "Вуэльте-2017"

Спорт
Завершился 11-й этап веломногодневки "Вуэльта Испании", пелотон проехал горный маршрут, сообщает Kazpravda.kz.
Победителем этапа стал колумбийский гонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес, вторым финишировал лидер общего зачета британец Крис Фрум из Sky, замкнул тройку лидеров итальянец Винченцо Нибали из Bahrain Merida.
"Вуэльта Испании". 11-й этап
Лорка – Обсерватория Калар Альто. 187.5 километров
1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, "Астана") – 5:05:09
2. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – +0:14
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida).
Победителем этапа стал колумбийский гонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес, вторым финишировал лидер общего зачета британец Крис Фрум из Sky, замкнул тройку лидеров итальянец Винченцо Нибали из Bahrain Merida.
"Вуэльта Испании". 11-й этап
Лорка – Обсерватория Калар Альто. 187.5 километров
1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, "Астана") – 5:05:09
2. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – +0:14
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida).