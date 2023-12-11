Вернуть адмответственность за употребление наркотиков дома или в клубе предлагают депутаты

По их мнению, употребляющие наркотики легко уходят от ответственности, сказав одну фразу: «Я употреблял дома, это законно!»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вернуть административную ответственность за употребление наркотиков дома или в клубе намерены в Казахстане. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе заявила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Она напомнила, что до 2014 года в Казахстане существовала административная ответственность за немедицинское употребление наркотиков, после ответственность перевели в Уголовный кодекс, но запрет распространился только на общественные места, за употребление наркотиков дома никакой ответственности нет.

«В Мажилисе рассматривается проект закона, где предлагается «немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ» перевести обратно в административную юрисдикцию. Здесь мнения депутатов разделились: часть предлагает внедрить административную ответственность, другая часть – оставить всё как есть. Комитет по законодательству все же предлагает наряду с уже имеющейся уголовной ответственностью внедрить и административную», - сказала Снежанна Имашева.

Депутат отметила, что за этот год было зарегистрировано 89 случаев немедицинского употребления наркотиков, из них только 30 дел направлено в суд. Но эта статистика не говорит, что употребление наркотиков веществ в стране снизилось.

«Напротив, из-за существенной оговорки «общественное место», необходимости сбора доказательств в уголовном процессе, те, кто употребляют наркотические средства, легко уходят от ответственности, сказав одну фразу: «Я употреблял дома, это законно!» При этом в этом году выявлено почти 370 тысяч фактов немедицинского употребления», - отметила Имашева.

По её мнению, нужно применять уголовное наказание за употребление наркотиков в общественных местах, во всех остальных случаях – дома, в машине, в клубе, в притоне – наказание сделать административным, что вкупе обеспечит безусловный и полный запрет употребления наркотиков в немедицинских целях.