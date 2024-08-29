Верны присяге и воинскому долгу

Важная роль в обеспечении общественной безопасности в нашей стране отводится Национальной гвардии РК. Военнослужащие войск правопорядка совместно с сотрудниками органов внутренних дел участвуют в охране общественного порядка, несут патрульную службу и обеспечивают безопасность при проведении массовых мероприятий

Большой вклад в обеспечение общественного порядка в таких городах как Шымкент и Туркестан вносят военнослужащие воинской части 6506 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК. Ежедневно около шестисот солдат бригады оперативного назначения несут службу на улицах городов, оберегая жителей от всевозможных непредвиденных ситуаций.

Накануне Дня Конституции мы побеседовали с командиром воинской части 6506 полковником Маратом Рахпановым об особой миссии военнослужащих Национальной гвардии в южном регионе.

– Марат Уралович, как давно Национальная гвардия действует в Шымкенте?

– Деятельность войск правопорядка в Шымкенте осуществлялась всегда. Воинские части Внутренних войск, ныне Национальной гвардии, обеспечивали общественный порядок и безопасность еще с 60-х годов прошлого столетия.

К слову, тогда и была образована наша воинская часть. Днем ее образования принято считать

6 ноября 1962 года. Именно в этот день нашей части было вручено боевое знамя полковником КулахметомХалменовым (ныне генерал-майор милиции в отставке).

Что касается выполняемых нами задач, могу сказать, что наша бригада призвана защищать общество и его граждан от любых противоправных посягательств. Для охраны общественного порядка в Шымкенте и Туркестане ежедневно на службу заступает до 600 наших военнослужащих.

Приведу статистику за первое полугодие 2024 года. За прошедший период личный состав нашей части выполнил 92 задачи боевой службы, 16 задач по обеспечению общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также 171 задачу по патрулированию местности вокруг учреждения УИС.

С начала года войсковыми нарядами задержаны и доставлены в ОВД - 510 правонарушителей, из них за административные нарушения - 501 человек и за совершение преступлений - 9 человек.

Хотелось бы отметить, что с недавних пор мы также приступили к несению службы по охране общественного порядка в городе Туркестан. Туда мы передислоцировали наш 3 батальон оперативного назначения. Отмечу, что 15 февраля текущего года с участием Заместителя Министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова и Акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды состоялось торжественное открытие нового военного городка, предназначенного для нашего батальона.

– Как мы знаем, сегодня Национальная гвардия Казахстана представляет собой профессионально подготовленную военную организацию с правоохранительными функциями. Какие именно задачи выполняют войска правопорядка?

– Национальная гвардия всегда выступала и выступает как мощная государственная система, способная поставить жесткий заслон преступности, защитить конституционные права и свободы граждан.

В сферу деятельности Национальной гвардии входят: обеспечение общественной безопасности и правопорядка, охрана важных государственных объектов и исправительных учреждений, обеспечение судебных заседаний, борьба с бандформированиями и участие в антитеррористических операциях, ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и т.д.

Здесь, хотелось бы отметить, что в апреле текущего года около двухсот военнослужащих нашей части принимали участие в противопаводковых мероприятиях в Западно-Казахстанской области. Они оказывали помощь гражданам в зоне затопления и проводили берегоукрепительные работы.

Тогда на долю наших солдат выпала самая тяжелая часть работы. И они не просто выполнили свой воинский долг, а искренне помогли людям. Могу сказать, что в адрес командования нашей бригады до сих пор приходят письма от граждан, авторы которых благодарят военнослужащих за самоотверженную помощь.

Эти и другие положительные примеры выполнения воинами Национальной гвардии воинского долга показывает, что служба в рядах войск правопорядка сегодня становится действительной школой: патриотизма, мужества и благородства.

Могу с уверенностью сказать, что военнослужащие воинской части 6506 День Конституции встречают ратным трудом, оправдывая свое предназначение.

– Какими моральными и физическими данными должен обладать военнослужащий Нацгвардии?

– Военнослужащий Национальной гвардии должен быть прежде всего патриотом своей страны, любить Родину и быть готовым всегда встать на ее защиту.

Кроме того, он должен обладать такими качествами, как мужественность, гуманность, ответственность и самое главное быть физически развитым.

– Как часто военнослужащие Национальной гвардии совершают героические поступки?

– Примеров героизма в Национальной гвардии очень много. С момента обретения Независимости военнослужащие войск правопорядка неоднократно отмечались государственными наградами от главы государства. Не исключением являются и военнослужащие нашей бригады. Ежедневно в период боевой службы они помогают гражданам в чрезвычайных ситуациях, спасают утопающих, предотвращают суициды, находят потерявшихся детей, раскрывают факты краж и разбоев. Примеров бдительности военнослужащих Шымкентской оперативной бригады не сосчитать.

Приведу недавний пример. В прошлом месяце трое наших военнослужащих в ходе несения службы по охране общественного порядка спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста в Енбекшинском районе города. То есть предотвратили попытку суицида. За проявленную храбрость и решительные действия правами Главнокомандующего данные военнослужащие были награждены нагрудными знаками «Қоғамдықтәртіптісақтағаныүшін».

– Где готовят кадры для Национальной гвардии?

– Кузницей кадров для войск правопорядка является Академия Национальной гвардии РК, дислоцированная в городе Петропавловск. Данный вуз создан на заре независимости нашей Родины и является единственным, получившим Боевое знамя из рук Первого Президента.

Академия Национальной гвардии – не просто уникальное высшее военно-учебное заведение, но и единственное в стране осуществляющее подготовку специалистов для обеспечения внутренней безопасности нашего государства. В нем готовят специалистов для Национальной гвардии Республики Казахстан и других силовых ведомств.

Вуз осуществляет подготовку специалистов по 8 специальностям. Каждая из них имеет служебно-должностную и практическую направленность на выполнение задач, возложенных на войска.

Пользуясь случаем, приглашаю юношей призывного возраста, готовящимся к выполнению своего конституционного долга по защите Отечества и тех, кто мечтает связать свою трудовую деятельность с воинской службой поступать в Петропавловскую Академию Национальной гвардии.

Там созданы все необходимые условия для получения качественного образования. Выбирая Академию Национальной гвардии для получения высшего военного образования, молодежь выбирает широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.

– Что пожелаете нашим военнослужащим и гражданам страны в преддверии Дня Конституции?

– В канун праздника хочу от имени командования бригады, Совета ветеранов и всего личного состава поздравить всех с Днем Конституции Республики Казахстан!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в наших домах всегда царят мир, согласие и понимание.