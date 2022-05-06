Верный своему долгу

Рядовой Владислав Бондарик считает, что в жизни важно быть сильным и достойным человеком. И этому лучше всего учит армия.

Старший солдат-старший пулеметчик войсковой части 5513 Национальной гвардии РК сегодня стоит на страже общественного порядка в Таразе. Он уверен, что каждый мужчина в случае необходимости должен быть способным защитить семью, родных, близких и, конечно, родину. Так его воспитывала с детства мама Любовь Валерьевна. Она до сих пор говорит сыну эти слова и советует поступать так, чтобы потом не было больно и стыдно за свои действия. Именно по этой причине, когда подошел срок срочной воинской службы, Владислав с радостью и без колебаний отправился отдать свой конституционный и гражданский долг родной стране. Вместе с ним в одну часть отправились и два его друга из родного города Костаная. Втроем они служат в одном батальоне.

В Национальную гвардию Владислав попал после окончания Федоровского сельскохозяйственного колледжа, который дал не только знания в области аграрного сектора, но и большой толчок для его духовного, личностного и творческого развития. Там прак­тически все свободное время он был на репетициях по дебатам, а также занимался волонтерской деятельностью. Общественная работа приносила удовольствие, она же помогла зарекомендовать себя с хорошей стороны и в армии.

– После распределения по ротам на меня сразу же возложили немало обязанностей, поскольку сам проявлял инициативу, – вспоминает Владислав Бондарик. – В первую очередь мне хотелось, чтобы свободное время ребята могли провести приятно и полезно, поэтому постоянно предлагал свои идеи. Параллельно старался помочь тем, кто нуждался в поддержке, находясь вдали от дома.

По словам моего собеседника, ему повезло, особых трений в армейском коллективе удалось избежать. Были небольшие недопонимания, но это быстро исправлялось. К тому же нельзя недооценивать работу офицеров по воспитательной части. Организованные ими тематические встречи, концерты, игры КВН, спортивные соревнования принесли свои плоды.

– Чем чаще мы встречались на общих мероприятиях, тем больше общались и узнавали друг друга. Это не давало повода для конфликтов, наоборот, всех нас объединяло. Сегодня мы гордимся нашей дружбой, – рассказывает Владислав. – У меня даже появилась мечта объехать весь Казахстан, побывать в гостях у сослуживцев, узнать традиции разных городов и населенных пунктов, увидеть местные достопримечательности.

Когда рядовой Бондарик стал проявлять инициативу провести что-нибудь интересное и запоминающееся для своих сослуживцев, командование оценило это и пошло ему навстречу. Кроме того, умение Владислава владеть вниманием людей, донести им свою мысль и убедить привело его в число агитаторов воинской части.

Как сказал его наставник, замес­титель командира роты старший лейтенант Санат Халмокан, в под­разделении ежедневно большое внимание уделяется организации досуга и созданию здоровой психологической обстановки. А когда сами солдаты изъявляют желание провести какое-нибудь мероприятие, то почему бы и нет. Если идея оказывается масштабной и очень интересной, есть шанс, что в ее реализации может быть задействован весь личный состав части. Наставник поддержал солдата, к тому же дал ему возможность развиваться творчески.

К слову, проявить себя может каждый. Клуб части всегда рад инициативным и талантливым ребятам. Здесь могут показать себя и те, кто играет на музыкальных инструментах, танцует или поет. О творческих ребятах узнают из стенгазет и информационных листков, постоянно вывешиваемых в специальных уголках взводов.

Кстати, сам Владислав в свободное время сочиняет стихи и короткие рассказы обо всем, что ему понравилось. Иногда их героями становятся сослуживцы. А что касается непосредственно службы, то вместе со своими однополчанами рядовой ведет прис­тальное наблюдение за порядком в городе, чтобы обеспечить жителям спокойную жизнь. Были случаи, когда ребята останавливали пьяных дебоширов, задерживали хулиганов и наркоманов, изымали запрещенные вещества. Вот и недавно один из сослуживцев оказал помощь в аресте гражданина, у которого был обнаружен сверток с наркотиками. За образцовую службу его поощрили отпуском домой. Для всех гвардейцев это хороший пример для подражания.

В службе Владиславу, за которую его неоднократно поощряли грамотами командования части, больше всего нравится то, что он представляет закон.

– Когда надеваешь форму, она сильно дисциплинирует и автоматически налагает большую ответственность. Это чувство не передать словами, – признался мой собеседник.

В будущем солдат планирует продолжить учебу и открыть свое дело. Совсем скоро он отправится домой и обнимет свою маму, но пока честно и добросовестно несет службу, охраняя покой мирных жителей.