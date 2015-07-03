Свежий выпуск Веселиться можно. Нарушать – нет Леонид ЧЕРНОВ

Предприниматели, а именно владельцы гостиниц и сдаваемых в аренду квартир, подписали с начальником УВД города полковником полиции Кайратом Оразалиным меморандум. Суть этого документа в том, чтобы обе стороны сотрудничали в вопросах профилактики преступлений и правонарушений в арендуемых посуточно квартирах и гостиничных номерах.

Отчасти это было вызвано тем, что зачастую квартиры для проведения увеселительных мероприя­тий снимают несовершеннолетние и впоследствии либо нарушают покой граждан, либо сами становятся объектами правонарушений и преступлений. Заместитель начальника УВД Петропавловска Асан Смагулов рассказал о фактах, когда именно съемные квартиры становились одним из условий для совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних.

Одним из важных пунктов меморандума стало заключение о недопустимости сдачи жилья несовершеннолетним без письменного разрешения родителей или законных представителей.

Предприниматели в свою очередь с пониманием отнеслись к инициативе городских полицейских, и каждый из них подписал этот документ. Инспектор отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Петропавловска Гульмира Сураганова сказала, что считает подписание меморандума действенной профилактической мерой, обеспечивающей соблюдение законодательства и также налагающей на предпринимателей определенную ответственность.

По словам главы городского полицейского ведомства К. Оразалина, достигнутое понимание с предпринимателями станет серьезным шагом в профилактике правонарушений.