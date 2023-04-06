Весенний экологический месячник пройдет в Астане

С 8 апреля по 6 мая в столице пройдет весенний экологический месячник «Жасыл Астана» по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

фото с сайта акимата Астаны

Массовые общегородские субботники с участием жителей, представителей бизнеса, государственных и других органов пройдут 15 апреля и 6 мая.

В рамках экологического месячника проведут санитарную очистку города, сетей ливневой и арычно-лотковой канализации, уборку улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий, сезонные агротехнические работы по уходу за зелеными насаждениями в парках и скверах, уборку прилегающих территорий к объектам торговли, мероприятия по устройству площадей газонов и цветников, ликвидацию несанкционированных свалок и загрязненных участков.

Вместе с тем, планируется высадить более 10 тысяч зеленых насаждений в рамках акции «Жасыл Астана».

Призываем всех представителей предприятий города, ОСИ (КСК), субъектов малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры и другие), учебных заведений, волонтеров и неравнодушных горожан принять участие в экологическом месячнике.

Также, призываем жителей и гостей столицы провести уборку внутриквартальных (придомовых) территорий.

Отметим, что в 2022 году в столице в рамках экологических субботников собрано и вывезено более 6 тысяч тонн отходов. Произведена посадка более 29 тысяч деревьев, и убрано 2,7 млн. квадратных метров площади.