С инициативой о ее проведении выступило Министерство обороны РК. Экспозиция разместилась в Военно-историческом музее Нацио­нального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана. Надо сказать, что для молодого музея столицы это первая выставка международного значения. А вот стокгольмский Музей армии хорошо известен в мире.

– Нам выпала честь стать первыми международными партнерами Военно-исторического музея в Астане, – сообщил на вернисаже Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Казахстане Христиан Камилл. – Уверен, что эта выставка положительно отразится на укреплении сотрудничества между нашими странами.

Проект уже видели жители Осло, Брюсселя, Бреста, Минска и Таллина. Чтобы попасть в Астану, пришлось преодолеть более 8,5 тыс. км. Впервые выставка увидела свет в 2010-м и тогда же была удостоена награды «Золотая витрина» как самый эстетичный проект года в Стокгольме. На сегодня передвижная выставка «Вещи между жизнью и смертью», включающая более 500 экспонатов, является самым успешным международным проектом главного военного музея Швеции.

А началось все, по словам директора Музея армии Эвы-Софи Арнштелл, с предложения частного коллекционера, имевшего в собственности несколько предметов личной гигиены солдат Второй мировой войны. Так пришла идея создать целый зал, посвященный личным вещам бойцов, которые были найдены на полях сражений, причем не только в Швеции, но и в Японии, на территории бывшего Советского Союза, Великобритании, Франции, Венгрии, Италии, Польши. В итоге откликнулись не только ученые и музееведы, но и родственники погибших, хранившие дома реликвии.

Так на всеобщее обозрение «вышли» кружки, ложки, зубочистки, портсигары, игральные карты, зубные щетки, лекарства, подтяжки, книги, фляги, бутылки и множество других, для современных людей не имеющих в общем-то никакого значения предметов. А ведь тогда, в окопах и землянках, для солдат они были единственным напоминанием о мирной жизни, о родных, которые, может быть, собственноручно упаковали им эти вещицы перед уходом на фронт. Более того, именно они порой спасали солдат от депрессии и страха. Простые маленькие вещи, напоминавшие о мирном быте, словно стояли на страже между жизнью и смертью. Они были дороги для обычных людей, судьбы которых, если бы не война, могли сложиться иначе.

Большинства владельцев теперь уже экспонатов нет в живых. Но сегодня о событиях Второй мировой как нельзя лучше могут рассказать именно такие артефакты: их держали в руках солдаты, ими пользовались, они доставляли радость. Посетители внимательно рассматривают грелку, аккордеон, скрипку, гармонь, бейсбольную биту, боксерские перчатки, небольшую статуэтку солдата, которая, наверное, имела большое значение для ее хозяина, поскольку сохранилась практически в первозданном виде. Организаторы выставки умышленно не реставрировали экспонаты, чтобы максимально приблизить зрителей к реальным событиям.

Добавим, что Музей армии приобрел известность как раз своими нестандартными экспозициями.

– У них не так много оружия и боевой техники, как в других военных музеях, но они славятся своей коллекцией, характеризующей быт эпохи, передающей ее атмосферу, – пояснила начальник Военно-исторического музея Перизат Утепова.

Она уверена, что эта экспозиция привлечет внимание казахстанского зрителя, вызовет интерес как у школьников, так и у старшего поколения. Выставка «Вещи между жизнью и смертью» будет работать до 15 октября.