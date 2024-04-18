Ветераны-«афганцы» вместе с молодежью навели порядок в парке Победы в Конаеве

Общество
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Асет Калымов

В прошлом году в парке Победы в Конаеве был проведен ряд работ по благоустройству: высажены деревья и кустарники, обновлены скамейки, урны, обустроены цветочные клумбы, установлены малые архитектурные формы.

фото из архива "КП"

Центральное место здесь занимают два монумента и панно, посвященные конаевцам, павшим в годы Великой Отечественной и афганской войн.

Участники субботника тщательно убрали накопившийся за зиму мусор. Как отметил ветеран-«афганец» Алдажар Сеитулы, без прошлого нет будущего. Подрастающее поколение должно помнить о подвигах отцов и дедов, содержать обелиски героям-фронтовикам в чистоте.

Отрадно, что акцию «Киелі мекен» поддержали сотни жителей Алматинской области. Это не просто субботник, а большой вклад в дело сохранения историко-культурных объектов, воспитания патриотизма.


 

#молодежь #ветераны #афганцы #цветы

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