​Видеообщение подрастающего поколения

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Ирина Игнатова, Нур-Султан

Мероприятие организовано в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при содействии Министерства информации и общественного развития РК. Замысел видеоконференции прекрасен: в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка дети имеют право быть услышанными, свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы. А цель – публичное представление лучших детских и молодежных социальных проектов, разработанных в регионах. Такая деятельность способствует обучению детей и подростков правильно выражать свои мысли, повышает их осведомленность в разных областях, помогает определиться с будущей профессией, а также формирует у них гражданскую ответственность.

По словам Сауле Айтпаевой, в республике проводится последовательная, сис­темная работа по созданию условий для раскрытия способностей детей и максимально возможной самореализации в социально полезных видах дея­тельности.

С приветственным словом к участникам конференции обратился представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахста­не Юрий Оксамитный. Он сказал, что с 1992 года в Казахстане дейст­вует Детский фонд, который работает в тесном сотрудничест­ве с Правительством, общественными организациями по улучшению положения детей. Также он отметил, что за годы независимости Казахстан добился значительных успехов в обеспечении счастливой, комфорт­ной, безо­пасной жизни подрастаю­щего поколения.

Об актуальных вопросах в сфере защиты прав детей рассказал председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Ержан Ерсаи­нов. Выступила и заместитель директора департамента политики общественного здравоохранения МЗ РК Зауре Ахметова, рассказавшая о мерах по обеспечению здоровья и здорового образа жизни детей и молодежи. Представитель МВД РК Асет Оспанов сообщил об организации безопасного летнего отдыха детей.

В работе видеоконференции приняли участие 248 детей из всех регионов Казахстана. В том числе – победители конкурсов научных, социальных, творчес­ких проектов, представители дворовых клубов, юные музыканты, спортсмены, художники из городских, районных и сельских школ. 

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