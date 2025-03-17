Виктория Графеева и Ельдана Талипова завоевали серебро на ЧМ по боксу

Бокс
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Таким образом, в копилке Казахстана на мировом первенстве - два серебра, три золота и одна бронза

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанка Виктория Графеева (до 60 кг) стала серебряным призером чемпионата мира по боксу среди женщин в Нише (Сербия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале спортсменка потерпела поражение от Нунэ Асатрян, выступающей за команду России. Соперница выиграла поединок единогласным решением судей.

В свою очередь Ельдана Талипова уступила в финале в весовой категории свыше 81 килограмма. В главном бою Талиповой противостояла Чжань Илянь из Китая.

Победу решением судей одержала Илянь. Талипова завершила ЧМ с серебряной медалью.

Таким образом, Казахстан завоевал на мировом первенстве два серебра и три золота - первыми стали Назым Кызайбай (до 48 кг), Алуа Балкибекова (до 50 кг) и Аида Абикеева (до 63 кг).

Наталья Богданова (до 70 кг) показала третий результат.

#серебро #бокс #ЧМ #Ельдана Талипова #Виктория Графеева

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