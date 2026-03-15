Казахстан завоевал три «золота» на турнире по боксу Futures Cup

Бокс
25

В Бангкоке (Таиланд) проходит заключительный день международного турнира по боксу Futures Cup среди спортсменов до 19 лет

Фото: пресс-служба НОК РК

По итогам прошедших финалов представители сборной Казахстана завоевали три золотые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Айдана Убайдулакызы (до 80 кг) завоевала титул чемпионки, победив в решающем бою Асалой Бахтиерову (Узбекистан).

Досжан Жумахан, выступавший в весе до 60 кг, выиграл финал у Сивы Чайнаронга (Таиланд).

Также победителем турнира стал Хамза Максатулы (до 75 кг). Он выиграл у Сухроба Рахматуллаева (Узбекистан).

Жалгас Утебеков (до 90 кг) уступил Асадбеку Султанбоеву (Узбекистан) и стал серебряным призером.

Добавим, что также сегодня, 15 марта, пройдут ещё четыре финала с участием боксеров РК. За первое место будут биться Бейбарыс Аширбай (до 70 кг), Камила Оспанова (до 70 кг), Тимур Тайбеков (до 80 кг) и Владислав Саможонов (свыше 90 кг).

 

#турнир #золото #медали #боксеры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]