Четыре золотые медали завоевали казахстанские боксеры на «Кубке Странджа»
Также в активе сборной РК два «серебра» и три «бронзы»
Сборная Казахстана по боксу отметилась четырьмя золотыми медалями на международном турнире "Кубок Странджа" в Софии (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Победителями соревнований стали Даниял Сабит (до 50 кг), Элина Базарова (до 54 кг), Надежда Рябец (до 80 кг) и Валерия Аксенова (свыше 80 кг).
Серебряные награды завоевали Фарух Токтасынов (до 70 кг) и Лаура Есенкельды (до 65 кг).
Бронзовыми призерами турнира стали Анель Сакыш (до 54 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).