Также в активе сборной РК два «серебра» и три «бронзы»

Фото: пресс-служба НОК РК

Сборная Казахстана по боксу отметилась четырьмя золотыми медалями на международном турнире "Кубок Странджа" в Софии (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Победителями соревнований стали Даниял Сабит (до 50 кг), Элина Базарова (до 54 кг), Надежда Рябец (до 80 кг) и Валерия Аксенова (свыше 80 кг).

Серебряные награды завоевали Фарух Токтасынов (до 70 кг) и Лаура Есенкельды (до 65 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали Анель Сакыш (до 54 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).