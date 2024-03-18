Вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров покинул пост

Он занимал эту должность с марта 2022 года, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Данияр Кадиров освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Кадиров занимал эту должность с марта 2022 года.

Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста департамента средств массовой информации Министерства культуры РК.