Темпы ликвидации последствий паводков проверили в Акмолинской области

Правительство, Паводки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область вице-премьер Канат Бозумбаев проверил темпы ликвидации последствий паводков и возмещения ущерба пострадавшим, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Всего в регионе не подлежит восстановлению 551 дом. 172 семьям было выкуплено жилье на вторичном рынке. Вместе с тем начато строительство 273 домов. Работы ведутся в четырех районах области: Атбасарском, Буландынском, Жаркаинском и Есильском. На объектах задействовано порядка 330 рабочих и 55 единиц спецтехники.

Фонд «Қазақстан халқына» строит 87 домов в Буландынском и Жаркаинском районах. Канат Бозумбаев проверил работу подрядных организаций.

По словам акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, в строящихся домах проведены все инженерные коммуникации. Объем работ достиг 40%.

Фонд «Асар Ақмола» строит 100-квартирный дом в Атбасарском районе. Здесь завершена заливка фундамента. Начата работа по укладке кирпича. Планируемый срок сдачи объекта – конец ноября.

В ходе рабочей поездки Канат Бозумбаев также посетил город Атбасар и ознакомился со строительством трех многоквартирных домов. В двух домах ведутся работы по благоустройству и внутренней отделке. Срок завершения работ – до конца августа.

Кроме того, вице-премьер проверил ремонт школы №1 в Атбасаре. В апреле вода затопила первые этажи здания. Строительные бригады обещают сдать школу к 1 сентября.

По итогам поездки Канат Бозумбаев поручил акимату Атбасара расчистить дно реки Жабай и построить вдоль берегов защитные сооружения для недопущения повторного подтопления города. Для этого в Атбасар будут направлены специалисты из Министерства водных ресурсов и ирригации.

#регионы #паводки #пострадавшие #жилье #строительство #Бозумбаев

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