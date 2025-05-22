Виза на инвестиции

Парламент
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова ратифицировал ряд международных соглашений

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций принято с целью соз­дания благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирования притока прямых иностранных инвестиций и улучшения экономического благосостоя­ния договаривающихся стран. В документе продекларировано, что инвестиции пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территориях наших государств. Важный пункт – каждая страна предоставляет инвесторам другого государства режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим собственным инвесторам и их инвестициям.

По нормам cоглашения любой спор между инвесторами в случае неисполнения его пунктов подлежит, насколько это возможно, разрешению мирным путем. В случае невозможности урегулировать его мирным путем заинтересованный инвестор может по своему усмот­рению передать спор для разрешения в компетентный суд государства, на территории которого были осуществлены инвестиции, либо в другие международные арбитражные учреждения. Решение арбитража является окончательным и обязательным для обеих договаривающихся сторон.

Как известно, между Казахстаном и Туркменистаном сущест­вует визовый режим. Депутат Серик Ерубаев считает, что безвизовый режим создал бы более благоприятную, предсказуемую среду для иностранных инвесторов и укрепил бы доверие. Рассмат­ривается ли вопрос устранения этого барьера?

Заместитель министра иност­ранных дел РК Алибек Куантыров с постановкой вопроса согласился. Он рассказал, что еще в 2001 году с Туркменистаном было подписано соглашение о посещении жителями Атырауской и Мангис­тауской областей Туркменистана без оформления визы на срок не более 5 суток.

– С 2016 года со стороны Турк­менистана такая возможность была закрыта, и поэтому в МИД поступают определенные жалобы. Но сейчас мы на стадии решения этого вопроса. Консультации по этому вопросу уже прошли в Астане, и мы ждем предложений по решению этого вопроса со стороны Туркменистана, – сказал замглавы МИДа.

Согласно повестке, Мажилис ратифицировал Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Документом предусматривается расширение взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Согласно договору, стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках Межпарламентского совета по сотрудничеству между Парламентом РК и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Второе чтение на заседании прошли поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования. В ходе работы над законом его нормы были существенно доработаны депутатами. Так, пояснила мажилисвумен Гулдара Нурымова, предлагается наделение уполномоченного органа в сфере здравоохранения надзорной функцией в сфере оказания медицинских услуг с возможностью применения мер оперативного реагирования при отсутствии соответствующей лицензии или сертификата. Также для обеспечения интересов населения депутатами предлагается сохранить в пакете ГОБМП первичную медико-санитарную помощь при оказании услуг по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний, а также снижение порога для исчисления отчислений в систему ОСМС от суммы ежемесячного дохода работника с 50-кратного минимального размера заработной платы до 20-кратного и размера отчислений работодателей – до 40-кратного минимального размера заработной платы.

#мажилис #заседание

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