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Елена Левкович

В галерее современного искусства Forte Kulanshi Art Space открылась выставка «Исследование Пространства. Метаморфозы времени».

Экспозиция, организованная галереей в партнерстве с Национальным музеем Польши, представляет работы двух художников: казахстанского – Мажита Байтенова и польского плакатиста Войцека Фангора. Именно с этой казахстанско-польской выставки стартовал новый сезон столичного арт-пространства.

О том, почему организаторы объединили творчество этих двух мастеров, представляющих совершенно разные художественные течения, рассказала председатель кураторского совета галереи Kulanshi Лейла Махат.

– Идея проведения казах­станско-­польской выставки вынашивалась много месяцев. Оба эти автора создают свои миры и пространства, которые не вписываются в устоявшиеся стандарты восприятия. Время в их работах многомерно, пространство бесконечно. Используя абсолютно разные технические приемы, они добиваются того, что мы перестаем цепляться за якоря внешнего мира и погружаемся в визуальный космос. Где нет времени, нет физического пространства, но есть всепогло­щающая жажда узнавания самого себя через матрицу своего внутреннего мира, – разъяснила галерист.

И если Войцека Фангора уже нет в живых и невозможно выразить восхищение его работами лично, то Мажиту Байтенову сказали спасибо его поклонники на выставке. Потому что, как выразилась Лейла Махат, «то, что делает Мажит Байтенов, – абсолютное сумасшествие».

– Это такое откровение в цвете, форме, эмоциях, иллюзии. Я очень рада, что Вы сегодня с нами. Что ни один Ваш мазок, ни одна линия не фальшива и не врет. Большое спасибо Вам, – обратилась художница к заслуженному деятелю культуры РК, академику Академии художеств Казахстана, представившему публике свыше 50 своих работ.

Полотна Мажита Байтенова, и правда, иллюзорны и абстрактны. Можно долго рассматривать картины, додумывать сюжеты, подмечая все новые и новые детали. Например, у работы «Трое» можно застыть на добрых полчаса. В то же время «Девушка с косичками», «Караван отдыхает» кажутся простыми по образности, но невольно задаешься вопросами: интересно, куда шел караван, о чем думает красавица?

Что касается Войцека Фангора, то он – один из основателей польской школы плаката. В годы Второй мировой Фангор окончил подпольную художественную школу в Варшаве, подпольный же художественный университет. Преподавал в вузах Европы и США, создавал оптические иллюзии, открыв явление «положительное иллюзорное пространство». Его плакаты, посвященные в основном кинофильмам тех лет, – «Весна, осень и любовь», «Бескрайние горизонты», «Ночные компаньоны» – позволят по-новому осмыс­лить кинокартины.

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