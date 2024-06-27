Вклад в чистоту родного города

Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» продолжается в области Улытау. С самого ее начала в субботниках в Жезказгане приняли участие свыше 30 тыс. человек. По данным коммунальщиков, на начало июня, после уборки главных улиц города, мест массового отдыха горожан и прибрежной зоны Кенгирского водохра­нилища собрано и вывезено 5 тыс. тонн мусора. В апреле и мае участники акции высадили четыре тысячи саженцев деревьев.

– С апреля каждые выходные на субботники выходят сотрудники большинства организаций и предприя­тий, государственных учреж­дений, депутаты, предприниматели, общественники, волонтеры и жители города, – сообщил Нурек Ауезов, заведующий сектором ГУ «Отдел ЖКХ акимата города Жезказгана». – В середине июня проведена акция «Мөлдір бұлақ», в рамках которой был организован субботник на набережной Кенгирского водохранилища. Общими усилиями убрать удалось все участки прибрежной зоны. В итоге вывезено 7 КамАЗов мусора, каждый из которых вмещает до 15 тонн. Получается, всего за один день – за один субботник – убрали свыше 100 тонн мусора.

Работа, как отметил Нурек Ауезов, продолжается. Недавно к акции присоединились активисты «Жасыл ел». Школьная, студенческая и безработная молодежь – лучшие помощники в этом деле. Причем они не только помогают сделать родной край чище и лучше. Пока работают, они начинают понимать, как важно бережное отношение к природе и насколько тяжел такой труд.

Уже проведены такие акции, как «Таза өлке», «Киелі мекен», «Жасыл аймақ», «Өнегелі ұрпақ» и «Мөлдір бұлақ». Сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить те четыре тысячи саженцев, что высадили общими усилиями этой весной. Даже первоклассники сажали свои деревца возле школы с обещаниями ухаживать за ними все годы учебы.

Сотрудники акимата продолжают разъяснительную работу с предпринимателями, каждый из которых должен привести в порядок прилегаю­щие к их магазинам и кафе территориям. Ну а в акимате Жезказгана горожан призывают не ждать объявления о субботнике, а в любое свободное время внести свой посильный вклад в чистоту родного города.