Влагосберегающие технологии поднимут эффективность земледелия

Производство полиэтиленовых труб и капельных лент освоили в Южном Казахстане. Завод приступил к выполнению первых заказов, сделанных аграриями из разных регионов республики. Проект осуществлен силами компании BNK Group LTD, известной в качестве инициатора строительства первого отечественного завода дождевальных установок. Теперь к ним добавились системы капельного орошения.

Для юга страны, на который приходится четверть орошае­мых земель, впрочем, как и для всего Казахстана, ввод в экс­плуатацию двух таких масштабных и уникальных произ­водств стал архиважным событием. Его можно считать реальным шагом на пути выполнения поручения Президента, заявившего, что «мы должны поэтапно увеличить количество орошаемых земель до трех миллионов гектаров к 2030 году».

Казахстан располагает значительным потенциалом для производства органической и экологически чистой продукции, востребованной не только в стране, но и за рубежом. Но чтобы его использовать сполна, необходимо внедрять передовые наработки, включая ресурсосберегающие технологии. Глава государства отметил, что внедрение ирригационного орошения «поз­волит обеспечить рост объема сельхозпродукции в 4,5 раза».

Учредитель BNK Group Ниязали Бейсенбаев на собственном опыте убедился: орошаемые земли существенно богаче урожаями. И решил, что пришло время делиться своим опытом. Уроженец Кентау, он не первый год занимается выращиванием кукурузы, люцерны и прочих кормовых культур.

Фермер стал одним из первых на юге, внедривших в своем хозяйстве технологию орошения полей при помощи дождевальных установок и системы капельного орошения. Инновации дали отличный результат.

Закупив за границей дождевальное оборудование и научившись с товарищами монтировать установки, Ниязали Курбаналие­вич стал прокладывать к полям необходимую водопроводную инфраструктуру, а затем, освоив «азы» проектирования, начал заниматься поставками зарубежных оросительных систем для казахстанских земледельцев.

Причем взял на себя весь спектр услуг, включая установку, обучение фермеров и техобслуживание. Для инженера-энергетика это оказалось не таким уж сложным делом. Полученный опыт оказался весьма полезным, когда возникла заманчивая идея освоить выпуск оросительных систем самостоятельно.

– Нам надо обеспечить потребности страны в подобных технологиях, – считает Ниязали Бейсенбаев. – Зачем везти оборудование к нам за тридевять земель, если можно производить самим? В какой-то момент я осознал, что готов сам взяться за это дело, поскольку ранее мы на месте собирали, занимались комплектацией, проектировали, строили насосные станции и прочую оросительную инфраструктуру. В противном случае что получается? Огромный объем работы мы выполняем на местах, а деньги отправляем за границу... В итоге после долгих размышлений решился построить завод, не предполагая, что он окажется самым крупным предприятием подобного рода в Средней Азии.

Первый в Казахстане завод по выпуску спринклерных агрегатов вращающегося и фронтального действия начали строить в прошлом году на базе малой промышленной зоны в Сауранском районе близ аэропорта Туркестана. Мощность предприятия позволяет выпускать 960 дождевальных машин в год, которые способны оросить 50 тыс. га. Объект стоимостью 4,1 млрд тенге был введен в эксплуатацию в июне текущего года.

Неоценимую помощь в соз­дании предприятия оказала американская компания Nelson Irrigation. На заводе использованы американская и китайская технологии. Оборудование завозилось отовсюду. К примеру, сварочные роботы родом из Японии. Подход по проектированию и производству дождевальных машин позаимствовали у американцев. Принцип гальванизации – у китайцев, некоторые запчасти – аналоги турецких.

– До 90% деталей и оборудования производим сами, – рассказывает Ниязали Бейсенбаев. – Занимаемся оцинковкой, монтируем дождевальные установки на полях. Следует сказать, что продвижение проекта шло поэтапно. Сначала закупили одно оборудование – начали варить трубы, а оцинковку произ­водили в Шымкенте и даже Алматы. Привозили обратно детали, из них собирали установки и продавали. Потом в рамках автоматизации приобрели лазерные станки. Так постепенно рос перечень освоенных узлов и агрегатов. Сейчас на заводе уже построили большую ванну для оцинкования, поскольку объем заказов многократно вырос, и шымкентцы и алматинцы не успевают выполнять заказы. Так что свою продукцию теперь полностью оцинковываем сами. Со следующего года выйдем на полную мощность.

Работников для предприятия набирали из числа местных жителей. Обучали непосредственно у станка. Полторы сотни человек непосредственно работают в цехах, жизнь в которых кипит круг­лые сутки. Примерно столько же – монтажников, инженеров, рабочих – регулярно находятся в поле, монтируя дождевальные установки, выполняя наладку оборудования, обучая фермеров.

Полсотни установок уже успели продать. Часть из них смонтирована на полях фермеров, остальные будут готовы к работе позднее.

Параллельно с производством дождевальных установок строился завод по выпуску полиэтиленовых мерных труб и капельных лент. Пуско-наладочные работы уже завершены, технология отлажена, можно начинать работу.

Тем более что первые контракты на поставку систем капельного орошения примерно на 600 га уже лежат в портфеле компании. Оборудование заказывают за полгода до поставки, ведь надо доставить оборудование фермеру, подвести инфраструктуру к полю.

Возможность приобрести сис­темы орошения у отечественного предприятия, бесспорно, делает их доступнее для фермеров и сокращает сроки ввода в экс­плуатацию.

А понадобится этого дождевального оборудования к 2030 году, судя по Концепции развития системы управления водными ресурсами, только в Туркестанской области на площади 216,3 тыс. га. Сейчас же дождевальные машины используются на площади 12,9 тыс. га, в том числе на 8 тыс. га с привлечением систем капельного орошения.

– В нынешнем году фермеры планируют внедрить инновационные влагосберегающие технологии еще на 22 тысячах гектаров, – говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Алибек Плалов. – Выпуск дождевальных машин, сис­тем капельного орошения непосредственно в нашем регио­не позволит увеличить объем урожая влаголюбивых культур в три раза, при этом в два раза сэко­номить объемы поливной воды и минеральных удобрений. Если фермеры используют «каплю», то там питательные вещества и влага подаются непосредственно к корню каждого растения. Эффект виден сразу.

Новые технологии пришли на поля Сауранского района. С помощью капельного орошения глава крестьянского хозяйства Канат Кушербаев совместно с партнерами из Китая выращивает хлопчатник на 133 га. Инвестиции в сумме 100 млн тенге, уверен фермер, окупятся урожаем, а он, по всему видно, будет намного выше прошлогоднего.

Хлопкороб уверяет, что водо­сберегающие технологии в сос­тоянии восполнить объем сырца, выращенного в условиях сокращения хлопкового поля. Решение об уменьшении посевов хлопчатника в этом году было принято Минсельхозом на фоне прошлогоднего дефицита воды. В нынешнем году под эту влаголюбивую культуру отвели 100 тыс. га, что меньше на 16 тыс. по сравнению с прошлым годом.

Преимущества системы орошения при помощи искусственного дождя успели оценить фермеры Келесского района. В этой зоне нехватка поливной воды ощущается особенно остро. Применение же новых технологий позволяет засевать земли, которые раньше использовать было невозможно.

Алтынбек Каратаев одним из первых приобрел дождевальную установку. За два года убедился в правильности принятого решения. За ночь «дождь» успевает оросить три гектара. Процесс полностью автоматизирован, и это очень удобно, учитывая, что пашня в хозяйстве занимает 30 га.

Фермеры Келесского района приобрели 15 дождевальных машин. С их помощью орошается 350 га сельхоз­угодий, позволяя экономить воду и обеспечивать равномерное увлажнение почвы.

– Система капельного орошения больше предназначена для фермеров юга, занимающихся возделыванием овощей, хлопчатника, – поясняет Ниязали Бейсенбаев. – Дождевание удобнее для тех, кто выращивает кукурузу, зерновые, кормовые культуры, сахарную свеклу. Все дело в том, что «капелька» рассчитана на маленькие поля, а на юге как раз малоземельные фермеры. «Капля» требует большего числа рабочих для обслуживания системы, а при дождевании один человек может до 10 тыс. га полить. Там датчик стоит, что позволяет с одного места управлять процессом полива. Не надо контролировать, есть ли механическое повреждение капельной ленты или нет. Это существенно снижает затраты на гектар.

Прольется ли над отдельно взятым полем искусственный дождь или земледелец предпочтет капельное орошение – каждому фермеру решать самостоятельно. Важно лишь, чтобы поставленная Президентом страны задача по переходу на инновационные технологии исполнялась. А речь идет о ежегодном обустройстве современными технологиями полива 150 тыс. га пашни.

Около 70% от этого объема оборудования в состоянии изготовить отечественная компания. Но спрос пока невелик. Ниязали Бейсенбаев считает, что фермеры не готовы к массовому переходу на ресурсосберегающие технологии, предпочитая работать по старинке. Есть и еще одна причина заминки – недостаток финансирования на субсидирование.

В рамках программы инвестиционных субсидий фермерам предусмотрено субсидирование 50% затрат на внедрение водосберегающих технологий, при этом возможно еще и дополнительное увеличение доли возмещения на 30% за счет средств местного бюджета. Казалось бы, отличные условия, которые должны служить прекрасной мотивацией для того, чтобы выстроиться в очередь за дождевальными установками и системами капельного орошения...

– На деле же даже обещанные 80% фермеры не всегда могут получить, – утверждает Ниязали Бейсенбаев. – А ведь необходимо учитывать, что компенсация затрат выплачивается после ввода системы орошения в эксплуатацию. А где взять деньги на ее покупку, проек­тирование и монтаж? Как вариант, мы предлагаем хотя бы частично авансировать аграриев. Но дело в том, что никто пока всерьез этим не занимается. Смог­ли же решить подобным образом вопрос с поставкой минеральных удобрений? Если авансировать систему орошения, то это станет хорошим подспорьем для дехкан. Иначе выполнение поручения Президента может оказаться под угрозой срыва. И даже строительство на юге сразу двух предприятий по выпуску сис­тем орошения наряду с несколькими мелкими производствами, созданными в других регионах республики, не спасет ситуацию.