​Вместе на Великом шелковом пути

Республиканская газета «Казахстанская правда» и Посольство Китайской Народной Республики в Казахстане проводят республиканский конкурс, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений.
Цель конкурса
Дальнейшее расширение стратегического сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.
На конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся аналитические материалы, посвященные истории и стратегическим приоритетам дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, возрождению Великого Шелкового пути в XXI веке, новой стратегии транснациональной экономической интеграции, гуманитарной миссии Казахстана и Китая в современном мире.
Жюри
Куаныш Султанов – депутат Мажилиса Парламента, посол Казахстана в Китае (1995–2001 годы);
Александр Тараков – заместитель председателя правления АО «РГ «Казахстанская правда»;
Лю Цзянпин – советник политического отдела Посольства Китайской Народной Республики в Казахстане;
Ли Гуан – начальник отдела публичной дипломатии Посольства Китайской Народной Республики в Казахстане;
Цуй Цзянь – пресс-атташе Посольства Китайской Народной Республики в Казахстане;
Мира Алипинова – главный редактор интернет-портала «alemkz»;
Татьяна Бредихина – ответственный секретарь АО «РГ «Казахстанская правда».
Участники
В конкурсе могут принять участие все читатели республиканской газеты «Казахстанская правда», вне зависимости от профессии, возраста, региона проживания.
Сроки проведения
Первый этап – прием и публикация лучших материалов на страницах «Казахстанской правды» и на сайте www.kazpravda.kz (с 3 октября по 30 ноября 2016 года).
Второй этап – подведение итогов (с 1 по 31 декабря 2016 года).
Третий этап – награждение победителей (с 9 по 13 января 2017 года).
Награждение победителей
По итогам конкурса, посвященного 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, будут названы 25 победителей. По итогам конкурса будут определены победители, занявшие:
1-е место – две номинации;
2-е место – четыре номинации;
3-е место – шесть номинаций.
Также будут определены тринадцать лауреатов по специальным номинациям. Все победители и лауреаты будут награждены дипломами, ценными призами, сувенирами с символикой конкурса. Лучшие работы, представленные на конкурс, будут опубликованы в тематическом сборнике.
Условия проведения конкурса
На конкурс принимаются материалы различных жанров – статьи, очерки, обзоры, интервью (объем представленных материалов не должен превышать 12 000 знаков).
Публикации, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Материалы принимаются до 30 ноября 2016 года по адресу: 010000, г. Астана, пр. Женіс, 18,
редакция газеты «Казахстанская правда», каб. 21, департамент рекламы и подписки (с пометкой «на конкурс») или на электронную почту:
За дополнительной информацией обращаться: «Казахстанская правда», департамент рекламы и подписки, тел. +7 (7172) 44-51-74,