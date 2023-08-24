Вместить невместимое

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Валентина Мелехова

Пристройки к школам будут возводить в Костанае, чтобы сократить дефицит ученических мест.

Проблема нехватки помещений в существующих еще с советских времен школах города стала актуальной года три назад и постоянно лишь усугубляется.

Контингент школ увеличился почти на 5 тыс. детей и составляет сейчас порядка 35 тыс. школьников. Многие учреждения образования забиты под завязку, а некоторые и вовсе работают с двойной нагрузкой. В основном проблема заключается в том, что ежегодно растет количество первоклассников. Но есть и такие школы, где уже нет мест даже для школьников среднего звена.

– Наблюдается перегруженность класс-комплектов в школе, расположенной в новом микрорайоне «Юбилейный». При мощности в 1 200 мест сегодня здесь обучаются более 2 тысяч детей. Частично разгрузить ее позволит открытие нового учебного заведения на 980 мест в расположенном рядом микрорайоне «Береке». Еще одна школа на 900 мест обеспечит дос­туп к качественному образованию жителям микрорайона «Кунай», – сообщила руководитель отдела образования Костаная Гульсим Уразбаева.

Катастрофически не хватает имеющихся мощностей обще­образовательных учреждений и в других микрорайонах города. В частности, острый дефицит ученических мест испытывает СШ № 19 в микрорайоне «КЖБИ». В прошлом году проблему попытались решить с помощью перевода среднего звена в расположенную по соседству школу с госязыком обучения. В других учреждениях образования ввели подсменку и еще в девятнадцати сократили уроки. Но в итоге поняли, что это не выход.

Сегодня руководство города и области заявляет о необходимости возведения пристроек к школам. Ведь это менее затратное, ну и, конечно же, наиболее быстрое решение проблемы. Тем более территории образовательных учреждений настолько огромны, что вполне позволяют это делать.

#Костанай #школьники #школы #пристройки #дефицит мест

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