Вместо гаджетов казахстанцы выбирают перекус в компании друзей и коллег

Относительно стандартный трехразовый формат еды актуален не менее чем для 61% населения, а 49% из нас перекусывают как минимум раз в день. Частота перекусов выросла относительно 2023 года. Таковы данные второго ежегодного потребительского опроса, касающегося главных трендов поведения в еде жителей Казахстана. В исследовании, проведенном компанией Mondelēz International совмест­но с агентством JD Expert, участвовали жители 22 городов страны.

Половина респондентов следила и следит за режимом, а другая к этому равнодушна. Ощущение качества питания снизилось: 14% – «полностью удовлетворены» (против 17% в 2023-м), «вполне нормально» – у 52% (против 54%), «плохо» – у 34% (против 29%). При этом уровень жизни за год не претерпел значительных изменений.

Ощущение качества питания не имеет прямой связи с фактическим уровнем дохода опрошенных. Оно гораздо сильнее завязано на всех социальных процессах, настроении, эмоциональном состоянии. Именно эмоциональное ощущение удовлетворенности или дефицита (времени, денег, внимания, удовольствия) в потребительской психологии сегодняшнего дня является решающим для выбора покупателей, считают авторы исследования.

Казахстанцы стали готовить или покупать заранее, чтобы взять перекус с собой на работу или учебу (рост в 1,22 раза) и, напротив, реже покупать в фастфуде или кулинарии на ходу (сокращение в 0,84 раза). Налицо и сокращение выбора ближайшей торговой точки для покупки еды до 26% в 2024-м относительно 39% в 2023-м. Плановые покупки конкурируют с сиюминутными.

«Бытовое поведение покупателей сместилось в сторону организованных покупок, осуществляемых заранее, в том числе онлайн-доставок и объединения в покупках с коллегами. Что говорит о перераспределении времени респондентов в течение дня в сторону более продуманной организации процесса питания и сокращении ситуативных перекусов. Одновременно сокращается доля питания внутри дома», – констатируют эксперты.

Таким образом, ощущение стоимости жизни респондентов прежнее, удовлетворенность от качества еды падает, а ее формат перетекает в необходимость подумать об этом заранее. Как полагают авторы, эффект планирования в данном случае связан с отсутствием роста уровня дохода при одновременной необходимости вписаться в привычный бюджет.

Подрос уровень социальных коммуникаций во время перекусов. Люди чаще хотят разделить еду с друзьями, коллегами и детьми, стремятся трапезничать в кругу семьи, бывать на кофе-брейках. И это не может не радовать.

Люди вместо гаджетов опять объединяются с людьми. И в это же время для некоторых компания для перекуса теряет важность (+6%, или в 1,25 раза)…

Отсюда основной рост продуктовых категорий наблюдается в товарных группах для компании: чай, кофе, печенье, конфеты, семечки и орешки, зерновые батончики, жевательная резинка.

Значимым в формате перекусов становится все, что позволяет побаловать себя, отвлечься от работы и стресса, успокоиться – вот еще одно любопытное наблюдение. Печенье, конфеты, шоколад, сладкую выпечку выбирают 25–28% казахстанцев, в том числе шоколад ежедневно – 15% людей.

По словам директора по маркетингу в странах Евразии в Mondelēz International Марии Комбаровой, шоколад остается любимым видом перекуса жителей Казахстана. Более половины опрошенных потребителей ответили, что едят шоколад постоянно, раз в неделю или чаще.

Набирает популярность и тема про здоровье. Важность качества еды фиксируется в различных деталях, что в целом соответствует тренду про внимание к собственному телу и самочувствию.

– По итогам исследования мы убедились, что в Казахстане все больше людей смотрят на состав продуктов и изучают их пищевую ценность, – отмечает управляющий директор в странах Евразии в Mondelēz International Олег Савчук.

Респонденты выбирают полезные перекусы. Например, с высоким содержанием клетчатки, богатые витаминами, из цельных, натуральных ингредиентов, органические, с низким содержанием жиров, сахара и других углеводов.

Так что и еда может служить своеобразным индикатором социального настроения.