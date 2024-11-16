Внедряются дополнительные меры господдержки Свежий выпуск 16 ноября 2024 г. 0:30 103 Адия Кенжегулова Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова На обсуждение депутатов в первом чтении вносится правительственный законопроект «Об аквакультуре» с сопутствующими поправками. Законопроект разработан в целях создания правовых механизмов, регулирующих отношения в области развития аквакультуры, а также условий, способствующих созданию инвестиционной привлекательности и привлечению субъектов малого и среднего бизнеса в данный сектор экономики. В частности, устанавливается порядок предоставления водоемов на конкурсной основе и без конкурсных процедур. Кроме того, внедряются дополнительные меры господдержки по льготному кредитованию, научному сопровождению и стимулированию повышения производительности труда, а также ряд других изменений. Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела. В проект повестки включены также законопроекты о ратификации ряда международных документов: поправок в Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития (далее – ЕБРР), позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак, поправок в Соглашение об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции, а также Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. В работу будут приняты новые законопроекты относительно учреждения Международной организации по русскому языку и деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. #заседание #повестка #бюро Мажилиса