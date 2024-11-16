На обсуждение депутатов в первом чтении вносится правительственный законопроект «Об аквакультуре» с сопутствующими поправками. Законопроект разработан в целях создания правовых механизмов, регулирующих отношения в области развития аквакультуры, а также условий, способствующих созданию инвестиционной привлекательнос­ти и привлечению субъектов малого и среднего бизнеса в данный сектор экономики. В частнос­ти, устанавливается порядок предоставления водоемов на конкурсной основе и без конкурсных процедур. Кроме того, внедряются дополнительные меры господдержки по льготному кредитованию, научному сопровождению и стимулированию повышения производительности труда, а также ряд других изменений.

Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела.

В проект повестки включены также законопроекты о ратификации ряда международных документов: поправок в Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития (далее – ЕБРР), позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географичес­кого охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак, поправок в Соглашение об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции, а также Соглашения о взаимном приз­нании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

В работу будут приняты новые законопроекты относительно учреждения Меж­дународной организации по русскому языку и деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.