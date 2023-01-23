Внеплановые последствия плановой операции

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Валентина Мелехова

Трехлетний ребенок скончался в реанимации Костанайской детской областной больницы.

Врачи считают, что причиной трагедии стал препарат для общей анестезии.

Трехлетний Амир Карсак был госпитализирован в Костанайскую детскую областную больницу в середине декабря прошлого года для проведения плановой операции по линии урологии. Для наркоза использовали препарат «Пропофол». Операция длилась всего 10 минут. После хирургического вмешательства у мальчика поднялась высокая температура – под 40 градусов, и он впал в кому, в которой находился пять недель, а утром 21 января скончался.

– В тот день, 15 декабря, про­оперировали еще четверых детей. Спустя время все они пришли в себя. Но все же от наркоза отходили тяжело. Поэтому мы грешим на препарат, хотя ранее его уже использовали не один год и таких последствий никогда не было. За жизнь трехлетнего Амира врачи бились больше месяца, но, к сожалению, спасти его не удалось, – рассказал главный врач Костанайской детской областной больницы Нурлан Ержанов. – Препарат, который был использован для наркоза мальчика, мы отправили на лабораторные исследования в Национальный центр экспертизы в Астану. Для нас тоже важно найти причину столь печальных последствий, чтобы больше никто не пострадал. В любом случае я запретил использовать для общей анестезии «Пропофол». Этот препарат заменили на другой.

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