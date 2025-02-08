Во имя жизни детей

В преддверии Всемирного дня борьбы с детским раком, который отмечается ежегодно 15 февраля, в здании Дома минис­терств в Астане состоялась лекция, посвященная теме донорства костного мозга. В числе главных гостей – Виолетта Москаленко, которая состоит в Национальном регистре доноров гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). В прошлом году девушка стала донором для жителя Италии.

О донорах нашей страны, которые готовы делиться своей кровью, стволовыми клетками мы неоднок­ратно писали на страницах газеты «Казахстанская правда» («Девять миллилитров надежды» – сентябрь 2024 г., «Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети» – сентябрь 2022 г.). Но о таких смельчаках нужно говорить регулярно, поскольку их поступки спасают жизни.

– Сегодня Министерство здравоохранения совместно с благотворительным Фондом имени Асель Байсеитовой проводит лекцию в рамках информационной акции «Жизнь в каждой капле крови», приуроченной к Всемирному дню борьбы с детским раком, – сообщила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова. – В Казахстане на учете с онкологическими заболеваниями кроветворной и лимфатической ткани состоят более 8 тысяч пациентов, и ежегодно регистрируется около 1 500 новых случаев, в том числе порядка 600 у детей.

Как отмечают специалисты, в некоторых случаях лечение возможно только с помощью высокодозной химиотерапии и последую­щей трансплантации донорского костного мозга (гемопоэтических стволовых клеток).

– С 3 по 27 февраля в Казахстане проходит широкая информационная кампания, направленная на популяризацию донорства костного мозга. Наша задача – объяснить людям, что рак, в особенности детский, поддается длительной ремиссии и ребенок может выздороветь. Главное – вовремя выявить недуг и начать лечение. Отмечу, что перед трансплантацией костного мозга проводится высокодозная химиотерапия. Нужно знать, что даже родные брат и сестра могут не подойти в качестве доноров для пациента, поэтому в странах мира есть национальные регистры доноров гемопоэтических стволовых клеток, – отметила председатель правления Научно-производственного центра трансфузиологии МЗ РК врач-трансфузиолог высшей категории Сания Абдрахманова.

По информации Минздрава, в течение нескольких десятилетий выстроена практика обмена стволовыми клетками между странами. Наши доноры могут подойти зарубежным пациентам и наоборот. «Мы передали уже четыре трансплантата за рубеж, в одном из этих случаев наш донор оказался единственным в мире подходящим для итальянского пациента. Сегодня эта девушка тоже принимает участие в акции. Также и зарубежные регистры предоставляют помощь нашей стране», – сообщают в ведомстве.

Отметим, что Национальный регистр доноров костного мозга в Казахстане был создан в 2011 году на базе Научно-производственного центра трансфузиологии. По сос­тоянию на 4 февраля 2025 года он насчитывает 12 742 потенциальных донора. В 2024 году базу пополнили 1 673 новых донора. С момента создания регистра поступил 271 запрос на поиск донора для пациентов. В результате было проведено 16 неродственных трансплантаций, в том числе четыре для зарубежных пациентов (Россия – три, Италия – одна).

– Первая трансплантация костного мозга в Казахстане у детей была проведена в 2012 году на базе нашего лечебного учреждения, – сказала заведующая отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток КФ «UMC» Балжан Умирбекова. – Все прошло успешно. Мальчик вышел в ремиссию. С первых дней открытия центра было проведено около 250 транс­плантаций костного мозга.

По словам детского онколога-гематолога, ежегодно выявляются десятки случаев рака у детей. Она настоятельно рекомендует следить за состоянием здоровья чад, а в случае необходимости не затягивать и вовремя обращаться за помощью к медикам. Во время лекции она призвала участников быть активными и в вопросах донорства, поскольку от этого пос­тупка зависит многое. Виолетта Москаленко, имеющая за плечами опыт и знания, тоже обратилась к участникам встречи, отметив, что там, где речь идет о спасении судеб людей, нет места стереотипам и страху. Ведь, как верно отмечено в названии акции, каждая капля крови, в принципе, так же как и гемопоэтические стволовые клетки, способна спасти человеческую жизнь.

Вступление в Национальный регистр доноров ГСК проходит на добровольной и безвозмездной основе и включает несколько простых этапов: обращение в ближайший центр крови, заполнение анкеты, сдача одной пробирки (9 мл) крови из вены для HLA-типирования.