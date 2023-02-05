Водитель легковушки погиб в жутком ДТП (видео)

Страшное ДТП попало на видео в Уральске.

Фото: Polisia.kz

Сегодня, в 02:30, по проспекту Абулхайыр хана в Уральске произошло смертельное ДТП, передает Кazpravda.kz со ссылкой на

Polisia.kz.

28-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и на скорости влетел в стоящее авто Audi-80.

В результате ДТП 33-летний водитель Audi скончался на месте происшествия.

В травмпункт ГМБ города Уральска доставлены водитель и пассажир 2003г.р. автомашины Toyota.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК.