Водитель легковушки погиб в жутком ДТП (видео)
605
Страшное ДТП попало на видео в Уральске.
Сегодня, в 02:30, по проспекту Абулхайыр хана в Уральске произошло смертельное ДТП, передает Кazpravda.kz со ссылкой на
Polisia.kz.
28-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и на скорости влетел в стоящее авто Audi-80.
В результате ДТП 33-летний водитель Audi скончался на месте происшествия.
В травмпункт ГМБ города Уральска доставлены водитель и пассажир 2003г.р. автомашины Toyota.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК.