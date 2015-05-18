Водитель полицейской машины сбил ребенка в ЗКО

Водитель автомобиля, принадлежащего органам внутренних дел, сбил девочку в Аксае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД Западно-Казахстанской области.
По факту ДТП с участием водителя автомашины ВАЗ-21214, уточнили в ДВД, в настоящее время проводится расследование, по результатам будет принято процессуальное решение. Водитель уже прошел судебно-медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв.
Очевидцы ДТП прислали в редакцию портала "Мой город" видео с места происшествия. На нем видно, что возле пешеходного перехода по улице Советской стоят полицейская машина и прохожие, ставшие свидетелями аварии.