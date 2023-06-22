Водитель заметил пропажу внучки из авто, доехав до другой области

Полицейские помогли алматинскому пенсионеру найти внучку в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Актюбинской области.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

64-летний водитель потерял 15-летнюю внучку на автодороге. Он ехал из Сочи вместе с супругой и внучкой в Алматы. По дороге они остановились в одном из кемпингов Иргизского района. Пожилая чета отошла от машины на 15 минут. В это время их внучка, которая спала на заднем сиденье, вышла из автомобиля. Не заметив этого, пенсионеры продолжили свой путь.

Только на границе с Кызылординской областью супруги заметили отсутствие внучки и обратились в полицию.

Потерявшуюся девочку нашли сотрудники отдела полиции Иргизского района.

Как оказалось, несовершеннолетняя остановила грузовую машину и попыталась догнать своих дедушку и бабушку.