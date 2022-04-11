В Семее водители автобусов отказались ездить по разбитой дороге в дачном массиве "Мурат". Общественный транспорт не доезжает до конечного пункта, поэтому жители вынуждены третий день ходить пешком, преодолевая больше трех километров. Тяжелее всего приходится школьникам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Как отмечается, водители автобусов сразу двух маршрутов отказались ездить до конечной остановки. По их словам, асфальт в этом районе превратился в кашу.

"Там дорога вся разбитая. Один автобус сел, сломался. Проваливается весь асфальт. Такое ощущение, будто положили прям на землю асфальт. В акимат сообщили, акимат дал добро, чтобы туда не ездить", - говорит водитель автобуса Андрей Шабанов.

В отделе пассажирского транспорта с разбитой дорогой решили бороться просто. Глубокие ямы пока засыпают гравием. Потом, обещают, начнется ямочный ремонт.

"Происходит поднятие грунтовых вод, в связи с чем рушится, деформируется асфальтовое покрытие на данном участке. Сегодня подрядными организациями выполняются работы по засыпке данной пучины. Это будет временная мера. Далее будут производиться работы по текущему ремонту. Мы сейчас добиваемся от перевозчика, чтобы продолжали свое движение до конечной остановки", - прокомментировал главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семея Жасар Тусупов.

На ямочный ремонт городских улиц из бюджета потратят 100 миллионов тенге. Всего в этом году планируют отремонтировать почти 100 километров дорог, а это 192 улицы, добавил телеканал.