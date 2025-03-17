Военнослужащие Нацгвардии преподнесли астанчанкам неожиданный подарок

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В рамках декады празднования Наурыза 17 марта отмечается День культуры и национальных традиций. В целях популяризации культурного наследия и обычаев народа среди общества и молодежи военнослужащие Национальной гвардии преподнесли женщинам праздничный подарок под названием «Селтеткізер»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В преддверии Наурыз мейрамы девушки готовили специальное блюдо – “Ұйқыашар” (пробуждающий ото сна) для мужской половины, оно и в самом деле бодрило, прибавляло сил, повышало тонус. Парни в свою очередь тоже одаривали их подарками и украшениями «Селтеткізер», что означало – заставляющий вздрогнуть, трепетать.

Бойцы Нацгвардии радовали представительниц прекрасного пола изящными украшениями с национальными узорами. Нежданный презент в виде традиционных колец и браслетов вызвал искреннюю радость у матерей, девушек и даже у самых маленьких девочек.

— Нам важно, чтобы молодежь не утратила свою национальную самобытность. Благодарю Национальную гвардию за пропаганду народных ценностей! Ваш подарок великолепен, несмотря на холодную погоду, на душе стало теплее, — поделилась своими эмоциями жительница столицы Гульмира Асылбеккызы.

Национальная культура — словно прочный корень векового дерева, должна оставаться неизменной. Военнослужащие убеждены, что сохранение культуры и национальных традиций станет бесценным духовным наследием для будущих поколений.

#Астана #Наурыз #подарки #Нацгвардия

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