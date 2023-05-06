Военнослужащие Пограничной службы КНБ РК достойно несут боевую вахту на вверенных им участках
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Асет Калымов
На днях в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы состоялась церемония принятия военной присяги «Көктем-2023», в которой приняли участие свыше 500 новобранцев, прошедших подготовку в профессионально-техническом отделе пограничного управления по Карасайскому району Алматинской области. В торжественной обстановке молодые воины поклялись быть преданными народу Казахстана, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, беспрекословно исполнять воинский устав и приказы командиров.