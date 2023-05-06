Военнослужащие Пограничной службы КНБ РК достойно несут боевую вахту на вверенных им участках

Со знаменательным событием новоиспеченных солдат поздравили родители, а также руководст­во областного департамента Пограничной службы КНБ, ветераны-пограничники. Участники церемонии пожелали сарбазам с дос­тоинством нес­ти высокое звание защитника Родины, дорожить боевой славой предков и образцово исполнять воинский долг. Офицеры и генералы выразили уверенность в том, что юноши, стоящие в праздничном парадном строю, ни при каких усло­виях и обстоятельствах не уронят высокой чести военнослужащего Пограничной службы.

Церемония завершилась де­монстрацией приемов задержания нарушителей границы в исполнении бойцов оперативной группы спецназа.

Нынче Пограничной службе КНБ РК исполняется 31 год. Это ведомст­во хоть и не входит в сос­тав Вооруженных сил страны, одна­ко находится в полном взаимо­действии с подразделениями казахстанской армии, выполняя задачи по охране и защите государственной границы, предупреждению и пресечению посягательств на суверенитет и территориальную целостность республики.

В структуру Погранслужбы входят органы управления, пограничные отряды, комендатуры, заставы, КПП, авиационные и морские части, учебные заведения, спецназ, а также суда береговой охраны. В зоне ответственности пограничников – 13 402 км сухопутных границ и 1 730 км морских рубежей в акватории Каспия.

– Есть такое крылатое выражение: «Не каж­дому дано право ходить по последним метрам родной земли», – говорит председатель алматинского филиала Республиканской организации ветеранов «Застава тарландары» генерал-майор в отставке Марат Мажитов. – Стоять на страже границы – означает охранять спокойный сон своих близких, земляков, сограждан, всех казахстанцев. Это ежедневный тяжелый и кропотливый труд. Глядя на нынешних призывников, вспоминаю 1977 год, когда я принял военную присягу, будучи курсантом Высшего пограничного командного училища в Алматы. Много времени прошло с тех пор, немало изменений произошло в Погранслужбе.

Как вспоминает ветеран, в то время охранялся лишь участок казахстанско-китайской границы. А сегодня под бдительным оком солдат и офицеров в зеленых фуражках находится полный периметр рубежей страны, занимающей девятое место по территории в мире. Помимо самой протяженной на планете казахстанско-российской границы длиной около 7 600 км наши воен­ные охраняют сопредельные участки с Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, а по морскому побережью – с Азербайджаном и Ираном.

У истоков становления пограничных войск Казахстана в начале 90-х годов прошлого века стоял генерал-лейтенант Болат Закиев вместе с помощниками – генералами Хусаином Беркалиевым, Шынтасом Утяповым, внесшими достойный вклад в обеспечение безопасности страны.

– Начинали все с нуля, строили заставы, комендатуры, контрольно-пропускные пункты, – продолжает Марат Алимжанович. – Было тяжело: распался Союз, многие офицеры уехали на свою историческую родину. Но, несмотря на множество проблем, казахстанские пограничники прошли славный путь, сумев организовать охрану священных рубежей на высоком качественном уровне. Уверен, что нынешнее руководство Погранслужбы во главе с генерал-майором Ерланом Алдажумановым продолжит укреплять обороноспособность и национальную безопасность государства.

Мышь не проскочит

К слову, молодое пополнение, принявшее военную присягу, будет служить в Алматинской облас­ти, которая граничит на востоке с Китаем и на юге с Кыргызстаном. Здесь дислоцируются два пограничных управления, в состав которых входят ряд застав, пунктов пропуска. Пограничные наряды круглосуточно и в любую погоду осуществляют несение службы. Основные боевые подраз­деления (заставы) расположены у подножий Заилийского Алатау – продолжения Тянь-Шаньской горной системы.

Как известно, государство начи­нается с границы, именно пограничники первыми встречают любого гостя: и друга, и врага. Первые боевые столк­новения в случае войны происходят всегда на кордоне. Погранвойска являются одним из самых боеспособных подраз­делений, находящихся в пос­тоянной боевой готовности даже в мирное время.

Потому требования к кандидатам на звание пограничника самые жесткие. Отбор ведется тщательный. Юноши должны обладать высокими морально-деловыми качествами, иметь отличную физическую подготовку.

Как рассказал заместитель начальника департамента Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области по воспитательной, идеологической и кадровой работе полковник Арнур Муналбаев, призывников направляют в учебные центры, где в течение трех месяцев готовят на стрелков, связистов, кинологов. Затем самые психологически устойчивые солдаты, те, кто может выдержать тяжелую моральную нагрузку, приступают к несению боевой вахты на вверенных им участках.

– У нас пешие наряды проходят порой по 10–15 километров, – пояс­няет офицер. – Проверяют кон­трольно-следовую полосу, выявляют и пресекают факты нарушений режима границы. В числе приоритетных задач – противодействие контрабанде и нар­котрафику, которое требует от личного состава оперативности, мобильности и маневренности. Подразделения оснащены мобильной оптико-электронной системой наблюдения, с помощью которой задержано около сорока нарушителей пограничного режима.

На вооружении у пограничников – автомобили высокой проходимости, системы видеонаб­людения, радиолокационные станции, тепловизоры. При нарушении границы срабатывают сигнализационные комплексы, тревожная группа сразу выезжает на место ЧП.

– Работа по укреплению материально-технической базы и инфраструктуры продолжается, – подчеркивает Арнур Муналбаев. – Повысили зарплату офицерам и контрактникам, планомерно улучшаются их жилищно-бытовые условия. Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально закрыть границу. Чтобы, как говорится, мышь не проскочила.

По данным пресс-службы КНБ РК, с начала года по всему периметру государственной границы республики предотвращена контрабанда валюты, золота и других товаров на сумму 1,9 млрд тенге. Пресечено 66 попыток провоза оружия и боеприпасов, задержано свыше 4 тыс. нарушителей.

Есть такая профессия

Девиз Погранслужбы звучит так: «Біз Отанның берік қалқанымыз» («Мы – надежный щит Отчизны»). Особое внимание командиры уделяют вопросам воспитания пат­риотизма среди подрастающего поколения казахстанцев.

Так, одними из участников церемонии принятия военной присяги стали учащиеся школ Алматы и Алматинской области, члены воен­но-патриотического клуба «Жас шекарашы». Как сообщил нам их наставник военрук Бакытжан Перимбет, для обучения юных пограничников предоставлена учебная застава на перевале близ Большого Алматинского озера в предгорьях Заилийского Алатау. Каждое лето ребята вместе с курсантами Пограничной академии КНБ разбивают там палаточный лагерь, проходят горную подготовку, изучают порядок несения службы на границе.

– Мы прививаем ребятам особое чувство – что за спиной у них Родина, – делится педагог. – Это ощущение проявляется именно на последних рубежах страны. И тогда ребенок понимает большую ответственность, возложенную на пограничников. В будущем он, не сомневаясь, пойдет служить именно в пограничные войска.

При клубе «Жас шекарашы» есть взводы юных десантников и моряков. Это будущие солдаты десантно-штурмовых застав и войс­ковых частей береговой охраны. Десантники проходят парашютную подготовку в городе Конаеве, где базируется аэромобильная бригада Минобороны. Нынче военрук планирует поездку в Актау, чтобы юные моряки вышли на боевых кораблях на периметр морских рубежей страны.

– Мы работаем также на полигонах Пограничной академии в поселке Караой Алматинской области, посещаем учебный центр, Карасайский пограничный отряд, – рассказывает Бакытжан Перимбет. – Набор у нас идет круг­лый год, хотим сформировать в сознании наших воспитанников полную картину службы в погранвойсках. Обучение ведется по всем правилам воинского устава, при поступлении в Пограничную академию выпускники клуба сразу становятся командирами взводов.

Немаловажное значение для школьников имеет участие в церемонии принятия военной присяги новобранцами. В то время как новоиспеченные солдаты чеканят шаг под звуки духового оркестра, проходя торжественным маршем, их младшие товарищи в зеленых беретах заступают часовыми в караул у Вечного огня. В эти минуты члены клуба «Жас шекарашы» знают, что в недалеком будущем они также дадут клятву вернос­ти Отечеству и своему народу, обещая достойно служить и защищать Родину.