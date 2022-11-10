Скандалы

Военные проиграли в казино небольшие суммы, считает министр обороны РК

Глава Минобороны РК прокомментировал скандал с проигравшимися в казино чиновниками и сотрудниками силовых структур. Руслан Жаксылыков назвал проигравшихся в казино военных неопытной молодежью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Также Руслан Жаксылыков заявил журналистам в кулуарах Сената, что военнослужащие проиграли в казино небольшие суммы.

По словам министра, начато служебное расследование.

"Там есть количество военнослужащих, не сотрудников, а военнослужащих военных сил. По каждому из них сейчас назначено служебное расследование. И исходя из заключения расследования, я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведем расследование", - сказал глава Минобороны.

Жаксылыков также сообщил, что это средний состав военнослужащих.

"У нас служебное расследование ведется. Это средний состав военнослужащих. Высшего нет. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы все время находимся в поле, работаем. Суммы по нашим военнослужащим небольшие. Молодежь неопытная", - сказал министр.

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