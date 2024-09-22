Военные учения пройдут в Жамбылской области

Армия
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Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств подразделений территориальной обороны, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

С 23 по 27 сентября на территории Жамбылской области при координации министерства обороны проводится комплексное межведомственное учение по реагированию на кризисные ситуации «Бекет-2024».

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств подразделений территориальной обороны, правоохранительных и специальных органов к реагированию на кризисные ситуации.

Учение максимально приближено к реальным условиям с различными элементами сложности.

В этой связи граждан просят с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движений автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации государственных органов.

#армия #учения #Бекет-2024

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